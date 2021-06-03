Гонщики не смогут снижать темп в 17-20 поворотах

В FIA пытаются избежать ситуации, когда перед началом быстрого круга гонщики сбрасывают темп, чтобы иметь впереди свободную трассу – что приводит к появлению «пробки» и может быть опасно для тех, кто находится на быстром круге.