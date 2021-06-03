Чижов допустил попытки США помешать сертификации «Северного потока-2»
США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода «Северный поток-2», когда строительство будет завершено. Об этом заявил «РИА Новости» постпред России при ЕС Владимир Чижов.В источнике
Смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно. Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то еще палки в колеса вставить.РБК
С чего всё началось
США могут помешать сертификации «Северного потока — 2», заявил Чижов
США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода "Северный поток 2", когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию событий, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов. "Смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно.
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