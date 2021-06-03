Сергей Иванов заявил об экологической безопасности «Северного потока – 2»

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о том, что жалоба немецких экологов на газопровод «Северный поток – 2» не сможет помешать его реализации, так как проект не угрожает окружающей среде.