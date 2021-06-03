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Чижов допустил попытки США помешать сертификации «Северного потока-2»

США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода "Северный поток 2", когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию событий, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов.
РИА Новости
Чижов добавил, что «Северный поток-2» нужен Европе не меньше, чем России, а участниками проекта помимо «Газпрома» являются несколько крупных европейских энергетических компаний.
РБК
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год.
РБК
К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов.
Lenta.ru
Владимир Чижовроссийский дипломат
Смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно. Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то еще палки в колеса вставить.РБК

С чего всё началось

США могут помешать сертификации «Северного потока — 2», заявил Чижов

США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода "Северный поток 2", когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию событий, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов. "Смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно.
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