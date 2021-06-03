Песков: Путин на ПМЭФ может представить свое видение перспектив развития России

"Что касается планов развития страны и видения перспектив развития страны - а, наверное, это и будет признано ответом [Путина Зюганову], - нужно дождаться выступления Путина на пленарной сессии, которая пройдет завтра", - сказал представитель Кремля.