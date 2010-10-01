Политика

RT на русскомRT на русскомЧижов допустил смену стратегии ЕС к России при новых главах альянса

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.
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На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
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В России впервые с 2015 года упали продажи одежды, обуви и аксессуаров, сокращение произошло на 9%, до 2,27 трлн рублей.
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