Политика
RT на русскомЧижов допустил смену стратегии ЕС к России при новых главах альянса
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов о перспективах отношений Москвы и Брюсселя
Коммерсантъвчера в 17:36
Чижов считает, что со сменой руководства ЕС изменится отношение к России
Комсомольская правдавчера в 23:32
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Политика
Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ
9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Происшествия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Шоу-бизнес
Тимати проспорил дочери и сбрил бороду
Популярный российский рэпер Тимати сбрил бороду, поскольку проспорил своей маленькой дочери Алисе.
Спорт
ВАДА направило уведомление в Лозанну по делу о споре с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по делу о споре с РУСАДА относительно санкций ВАДА, направленных на российский спорт.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд
Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
Хоккей
Вратарь «Нэшвилла» Ринне забил гол в матче с «Чикаго»
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Политика
Протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики
Шоу-бизнес
Постаревший Джон Коннор из «Терминатора» напугал фанатов своим видом
Фотография 42-летнего Джона Коннора из «Терминатора» недавно появилась в Сети.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
Армия и оружие
Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео
Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Гаджеты
Первому iPhone исполнилось 13 лет
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Общество
В России ввели новые налоговые льготы для физлиц
С этого года введен налоговый вычет для предпенсионеров, который уменьшает земельный налог на кадастровую стоимость участка земли.
Энергетика
«Сафмар» обеспечит поставки нефти в Белоруссию в полном объеме
Добыча нефти группой «Сафмар» объемом в 18 млн тонн позволит поставить нефть в Белоруссию в полном объеме, согласно графику Минэнерго РФ, сообщил представитель «Сафмара».
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды, обуви и аксессуаров, сокращение произошло на 9%, до 2,27 трлн рублей.
Кино
«Холоп» Клима Шипенко стал самой кассовой российской комедией
Фильм «Холоп» Клима Шипенко стал самой кассовой российской комедией за всю историю.
Авто
Москва стала мировым лидером по числу машин каршеринга
Здоровье
2019-й стал годом демографического парадокса
Для примера: в самом благополучном, советском ещё 1988 году, продолжительность жизни достигла 69,44 года, при том, что в похожих по демографической динамике США этот показатель составил уже тогда 74,77 года.