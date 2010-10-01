Политика
RT на русскомЧижов допустил смену стратегии ЕС к России при новых главах альянса
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.
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Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов о перспективах отношений Москвы и Брюсселя
Коммерсантъвчера в 17:36
Чижов считает, что со сменой руководства ЕС изменится отношение к России
Комсомольская правдавчера в 23:32
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