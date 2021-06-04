Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика

Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT

Возможное отключение России от международной платежной системы SWIFT не станет катастрофой, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ.
Взгляд.ру
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.
Общественная служба новостей
Для России не станет катастрофой отключение от платежной системы SWIFT.
РБК
По словам дипломата, пока речи об отключении России от системы SWIFT не идёт, но наша страна готовится на случай такого развития событий и начала работу по созданию аналога SWIFT.
Говорит Москва
Владимир Чижовроссийский дипломат
Нет, мы не ощущаем угрозы. Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой.Life.ru

С чего всё началось

Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT

Если Россию отключат от SWIFT, для нее это не станет катастрофой, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ. Так он ответил на вопрос, считают ли в Москве угрожающими заявления отдельных западных политиков о возможном отключении России от системы.
РИА Новости20:12

Подробнее о событии

Чижов оценил возможные последствия отключения России от SWIFT

Взгляд.ру22:20

Постпред России при ЕС оценил последствия отключения от SWIFT

РБК22:00

Чижов оценил последствия возможного отключения России от SWIFT

RT на русском20:19

Чижов: Россия не считает катастрофой возможное отключение от SWIFT

РЕН ТВ20:42

Постпред РФ при ЕС: Отключение России от SWIFT не станет катастрофой

Российская газета20:39

Постпред России при ЕС прокомментировал призыв отключить страну от SWIFT

Lenta.ru21:12

Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT

РИА Новости20:12
Интересное

Рэпер Тимати познакомил победительницу «Холостяка» Екатерину Сафарову со своей мамой

Победительница проекта «Холостяк» на телеканале ТНТ Екатерина Сафарова заявила, что у неё уже состоялось знакомство с мамой Тимати Симоной Яковлевной, а также с его дочкой Алисой.
CT newsвчера в 08:06

Протасевич рассказал о планах перевести Nexta на российскую повестку

Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что один из самых крупных проектов этой группы Telegram-каналов после президентских выборов и протестов в Белоруссии планировалось перевести на российскую тематику.
РИА Новостивчера в 16:49