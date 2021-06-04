Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT
Возможное отключение России от международной платежной системы SWIFT не станет катастрофой, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.
По словам дипломата, пока речи об отключении России от системы SWIFT не идёт, но наша страна готовится на случай такого развития событий и начала работу по созданию аналога SWIFT.
С чего всё началось
Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT
Если Россию отключат от SWIFT, для нее это не станет катастрофой, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ. Так он ответил на вопрос, считают ли в Москве угрожающими заявления отдельных западных политиков о возможном отключении России от системы.
РИА Новости20:12