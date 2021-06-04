Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.
«Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT», — напомнил он.
По словам дипломата, по международному праву санкции против страны может вводить только Совет Безопасности ООН.
С чего всё началось
Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT
Если Россию отключат от SWIFT, для нее это не станет катастрофой, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ. Так он ответил на вопрос, считают ли в Москве угрожающими заявления отдельных западных политиков о возможном отключении России от системы.
РИА Новости20:12