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Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.
Общественная служба новостей
«Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT», — напомнил он.
Евразия Daily
По словам дипломата, по международному праву санкции против страны может вводить только Совет Безопасности ООН.
ИА Красная Весна
Вместе с тем, отключить Россию от SWIFT непросто.
Национальная служба новостей
Владимир Чижовроссийский дипломат
Нет, мы не ощущаем угрозы. Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой.Life.ru

С чего всё началось

Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT

Если Россию отключат от SWIFT, для нее это не станет катастрофой, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ. Так он ответил на вопрос, считают ли в Москве угрожающими заявления отдельных западных политиков о возможном отключении России от системы.
РИА Новости20:12

Подробнее о событии

Постпред РФ при ЕС: Отключение России от SWIFT не станет катастрофой

Российская газета20:39

Постпред РФ при ЕС оценил последствия отключения России от SWIFT

Москва 2420:59

Чижов оценил последствия в случае отключения РФ от SWIFT

News.ru20:44

Чижов: Россия не считает катастрофой возможное отключение от SWIFT

РЕН ТВ20:42

Постпред России при ЕС прокомментировал призыв отключить Россию от SWIFT

Lenta.ru21:12

Чижов оценил последствия возможного отключения России от SWIFT

RT на русском20:19

Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT

РИА Новости20:12
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Роман Протасевич признал вину в организации действий, нарушающих общественный порядок

Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что признал вину в том, что организовал несанкционированные акции протеста после президентских выборов, публикуя призывы выходить на улицу.
РИА Новостивчера в 13:43