Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT
По словам представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация. В ответ Россия создала Систему передачи финансовых сообщений, к которой подключились сотни компаний.В источнике
С чего всё началось
Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT
Если Россию отключат от SWIFT, для нее это не станет катастрофой, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ. Так он ответил на вопрос, считают ли в Москве угрожающими заявления отдельных западных политиков о возможном отключении России от системы.
РИА Новости20:12