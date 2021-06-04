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Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT

По словам представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация. В ответ Россия создала Систему передачи финансовых сообщений, к которой подключились сотни компаний.В источнике
Владимир Чижовроссийский дипломат
Нет, мы не ощущаем угрозы. Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой.Life.ru

С чего всё началось

Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT

Если Россию отключат от SWIFT, для нее это не станет катастрофой, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ. Так он ответил на вопрос, считают ли в Москве угрожающими заявления отдельных западных политиков о возможном отключении России от системы.
РИА Новости20:12

Подробнее о событии

Чижов оценил возможные последствия отключения России от SWIFT

Взгляд.ру22:20

Чижов оценил последствия возможного отключения России от SWIFT

RT на русском20:19

Постпред России при ЕС прокомментировал призыв отключить страну от SWIFT

Lenta.ru21:12

Чижов: Россия не считает катастрофой возможное отключение от SWIFT

РЕН ТВ20:42

Постпред РФ при ЕС: Отключение России от SWIFT не станет катастрофой

Российская газета20:39

Постпред России при ЕС оценил последствия отключения от SWIFT

РБК22:00

Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT

РИА Новости20:12
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