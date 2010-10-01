Политика
RT на русскомЧижов допустил смену стратегии ЕС к России при новых главах альянса
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.
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Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов о перспективах отношений Москвы и Брюсселя
Коммерсантъвчера в 17:36
Чижов считает, что со сменой руководства ЕС изменится отношение к России
Комсомольская правдавчера в 23:32
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Политика
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ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
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СНБО Украины перечислил основные версии авиакатастрофы в Иране
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Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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В Кузбассе осудили чиновника за воровство из благотворительного фонда
Следствием и судом установлено, что благодаря своей должности осуждённый курировал работу благотворительного фонда «Милосердие».
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Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета
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Экономика
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Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
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Больше 30% населения считают, что в целом виноваты в пенсионной реформе представители власти.
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Шоу Скабеевой обошло по популярности передачу Соловьева
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