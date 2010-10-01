Политика

RT на русскомRT на русскомЧижов допустил смену стратегии ЕС к России при новых главах альянса

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.
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Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
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Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
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Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.
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Камбэк Слуцкого Перед стартом нынешнего сезона клуб покинул культовый наставник команды Курбан Бердыев.
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Из федерального бюджета Хабаровский край получит 840 млн рублей на строительство инфекционного корпуса детской больницы имени Пиотровича, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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