Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.

Чижов допустил смену стратегии ЕС к России при новых главах альянса

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Происшествия В Ухте произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа Снимок предоставлен "Новой" очевидцем На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ЛУКОЙЛа в Ухте произошел пожар, огонь охватил как минимум 1 тысячу квадратных метров.