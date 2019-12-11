Политика
RT на русскомЧижов спрогнозировал отношения России и ЕС
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
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Синергия человеческих, научно-технологических и ресурсных потенциалов России и ЕС, а в более широком плане — Евразийского экономического союза и Европейского союза, открыла бы новые широкие возможности для развития наших стран.
— Владимир Чижов, российский дипломатИзвестия 00:26
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Гаджеты
Компания Huawei начнет устанавливать свою ОС на гаджеты
Глава отдела по разработке ОС компании Huawei Вана Ченлу сообщил, что корпорация начнет устанавливать на свою продукцию фирменную операционную систему Harmony OS.
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Культура
На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»
На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
Происшествия
На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар
В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
Армия и оружие
В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.
Футбол
Интер — Барселона 1:2
Стали известны стартовые составы «Интера» и «Барселоны» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
Происшествия
Полиция вновь задержала идущего на Москву для «изгнания Путина» шамана
Полиция вновь задержала якутского шамана Александра Габышева, идущего по трассе в Москву, по его словам, для «изгнания Владимира Путина».
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Экономика
Российский мегапроект лишили финансирования в 2019 году
РЖД, которые в 2019 году должны были получить 40 миллиардов рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, лишили 20,5 миллиарда.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Общество
Минтруд напомнил госслужащим о запрете дарить и принимать подарки
Минтруд в преддверии новогодних праздников направил в госорганы письма с напоминанием о том, что госслужащим запрещено дарить и принимать подарки.
Экономика
Акции Saudi Aramco на открытии первых торгов после IPO дорожают на 10%
Акции крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco подскочили на открытии первых торгов после первичного публичного размещения ценных бумаг (IPO), свидетельствуют данные саудовской биржи Tadawul.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Футбол
Главный тренер «Ротора» Игорь Меньщиков покинул пост
У волгоградского «Ротора» опять меняется главный тренер. Сегодня, 11 декабря, Игорь Меньщиков сообщил, что покидает свой пост.
Наука
В Китае родился гибрид свиньи и обезьяны
Китайские ученые вывели первый в мире гибрид свиньи и обезьяны, сообщает издание Metro.
Авто
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
Согласно опросу, консерваторы сохраняют лидерство в Британии
По данным соцопроса, консерваторы могут рассчитывать на 42,6% голосов избирателей, в то время как Лейбористская партия может набрать 33,8% голосов, по сравнению с 41% на выборах 2017 года.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Футбол
Совет директоров «Спартака» решил, что состав команды укомплектован
10 декабря состоялось заседание совета директоров «Спартака», на котором обсуждались итоги первой части сезона.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
Ранее Аваков заявил, что у помощника президента РФ Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже.
Общество
На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков
Сегодня, 10 декабря, в одной из клиник Германии скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Политика
Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма
Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Россию вывести войска из Крыма и прекратить "оккупацию украинских территорий".
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
Происшествия
В Саратовской области мужчина с ножом напал на полицейских
Следственный комитет возбудил уголовное дело по отношению к жителю села в Балтайском районе по подозрению в нападении с ножом на двух полицейских.
Спорт
Спортсменов РФ могут лишить права выступать под нейтральным флагом
Сообщается, что комитет планирует и вовсе не допустить спортсменов страны на Олимпиады и чемпионаты мира даже в нейтральной форме и под обезличенным флагом.