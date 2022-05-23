Президент России Владимир Путин 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Кремле предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции.
РИА Новости, со ссылкой на собственных источников в правоохранительных органах, сообщили, что российские силовики раскрыли деятельность сети закрытых чатов украинских спецслужб для наводки ударов на военнослужащих России и ДНР.
Украинская беженка София Каркадым, которая за десять дней разрушила приютившую ее британскую семью, объяснила таблоиду The Sun, что в крахе своих отношений виновата только бывшая жена ее нового избранника.