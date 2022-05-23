Будьте в Плюсе

Чижов: вступление Финляндии в НАТО ставит вопрос об Аландских островах и Сайменском канале

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу ставит вопрос о статусе Аландских островов и судьбе Сайменского канала.
RT на русском
По словам Чижова, "в соответствии с российско-финляндским межправительственным соглашением, Россия фактически сдала в аренду соседнему государству небольшие полосы земли вдоль Сайменского канала".
ТАСС
Президент России Владимир Путин 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Кремле предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции.
ТАСС
18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.
RT на русском

Подробнее о событии

Постпред РФ при ЕС Чижов поставил перед Финляндией вопрос статуса двух территорий
Lenta.ruвчера в 11:06
Чижов напомнил о статусе двух территорий на фоне планов Финляндии вступить в НАТО
Общественная служба новостейвчера в 08:08
Чижов: вхождение Финляндии в НАТО ставит вопрос об Аландских островах и Сайменском канале
ТАССвчера в 09:10
Чижов заявил, что вступление Финляндии в НАТО поднимет вопрос со статусом двух территорий
Комсомольская правдавчера в 09:07
Постпред Чижов: со вступлением Финляндии в НАТО встает вопрос статуса Аландских островов и Сайменского канала
Известиявчера в 08:31
Чижов: вступление Финляндии в НАТО ставит вопрос об Аландских островах и Сайменском канале
RT на русскомвчера в 09:32
Чижов: вхождение Финляндии в НАТО поставит вопрос о Сайменском канале и Аландских островах
РИА Новостивчера в 07:51

Интересное

Глава МИД Лавров заявил, что Россия подумает, возобновлять ли отношения с Западом

Россия, если Запад захочет что-то предложить в плане восстановления отношений, серьезно подумает, нужно ли это ей.
РИА Новости19:03

Администрация Херсонской области попросила разместить в регионе российскую военную базу

Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта.
РИА Новости21:34

Раскрыта Telegram-сеть украинских спецслужб по наводке ударов на военных РФ

РИА Новости, со ссылкой на собственных источников в правоохранительных органах, сообщили, что российские силовики раскрыли деятельность сети закрытых чатов украинских спецслужб для наводки ударов на военнослужащих России и ДНР.
Московский Комсомолец23:00

«Известия»: проект закона о реформе накопительных пенсий могут внести в ГД до 31 июля

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что размер индексации социальных выплат и пенсий обычно рассчитывается исходя из уровня инфляции.
Lenta.ru19:13

Зеленский заявил о наличии у Киева плана Б на случай его гибели

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 мая, что у Киева есть план Б на случай его гибели.
Известия22:18

Президент Украины Зеленский выступил с трагическим обращением

Появилось трагическое видеообращение украинского президента Владимира Зеленского. В этот раз он рассказал не об успехах украинских военных.
Военное дело22:13

Украинские военные разбомбили элитный поселок под Изюмом около Оскольского водохранилища

Загородные дома расположены под Изюмом около Оскольского водохранилища, недалеко от границы с ДНР.
РИА Новости22:03

«Ъ»: в России упали биржевые цены на бензин до уровня 2016 года из-за ограничений экспорта

В России упали биржевые цены на бензин до минимальных значений этого сезона с 2016 года.
Lenta.ru20:34

The Sun: разрушившая семью беженка с Украины обвинила в случившемся жену избранника

Украинская беженка София Каркадым, которая за десять дней разрушила приютившую ее британскую семью, объяснила таблоиду The Sun, что в крахе своих отношений виновата только бывшая жена ее нового избранника.
Lenta.ru22:19

Times: Великобритания и США могут заменить GPS из-за угрозы со стороны России

Великобритания и Соединенные Штаты ищут альтернативы GPS, опасаясь, что Россия будет нарушать работу спутников, благодаря которым функционирует эта система навигации.
Коммерсантъвчера в 16:04