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Чижов: вступление Финляндии в НАТО ставит вопрос об Аландских островах и Сайменском канале

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу ставит вопрос о статусе Аландских островов и судьбе Сайменского канала.
RT на русском
Сайменский канал расположен между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России.
News.ru
Президент России Владимир Путин 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Кремле предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции.
ТАСС
18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.
RT на русском

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Чижов заявил, что вступление Финляндии в НАТО поднимет вопрос со статусом двух территорий
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Чижов: вступление Финляндии в НАТО ставит вопрос об Аландских островах и Сайменском канале
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Чижов: вхождение Финляндии в НАТО ставит вопрос об Аландских островах и Сайменском канале
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Постпред РФ при ЕС Чижов поставил перед Финляндией вопрос статуса двух территорий
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