Президент России Владимир Путин 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Кремле предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции.
Офицер батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Араб» объяснил корреспонденту «Известий» Валентину Трушину причину, по которой украинские военные, находившиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире передачи «Соловьев Live» оценил желание президента Украины Владимира Зеленского встречаться для переговоров только с российским лидером Владимиром Путиным.
Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, сообщила, что стала жертвой мошенника, отдав ему 31 миллион рублей на "строительство объектов".
Укрепление рубля и высокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, но доминирование нефтегазового сектора при сильном рубле может быть опасно «голландской болезнью», считает доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко, передает РБК.