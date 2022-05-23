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Чижов: вступление Финляндии в НАТО ставит вопрос об Аландских островах и Сайменском канале

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу ставит вопрос о статусе Аландских островов и судьбе Сайменского канала.
RT на русском
По словам Чижова, "в соответствии с российско-финляндским межправительственным соглашением, Россия фактически сдала в аренду соседнему государству небольшие полосы земли вдоль Сайменского канала".
ТАСС
Президент России Владимир Путин 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Кремле предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции.
ТАСС
18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.
RT на русском

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