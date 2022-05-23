Президент России Владимир Путин 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Кремле предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции.
Депутат Верховной рады, член партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий разрешить офицерам ВСУ убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ.
Российские силовики раскрыли деятельность сети закрытых чатов спецслужб Украины на брошенных Киевом территориях для наводки ударов, в результате которых погибали военные России и Донецкой народной республики (ДНР).
Военный корреспондент "Известий" Валентин Трушнин представил кадры из бункера на мариупольском заводе "Азовсталь", где жили командиры батальона "Азов" (против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела) Святослав Паламарь (Калина), Сергей Волынский (Волына) и Денис Прокопенко (Редис).
«Сегодня в Минфине России подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение о снижении уровня обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренного указом № 79, с 80 до 50%», — говорится в сообщении.