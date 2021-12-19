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Чижов заявил, что ЕС мог бы сыграть поддерживающую роль в диалоге России и США

Реакция Европы на инициативу России по гарантиям безопасности будет неоднозначной, но Москва готова к совместной работе по реализации предложений, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
РИА Новости
Евросоюз как невоенная организация может сыграть в переговорах по гарантиям безопасности некую поддерживающую роль.
Российская газета
Чижов отметил, что тогда стороны приняли документы, где был зафиксирован один из ключевых принципов: безопасность каждой страны-участницы может реализовываться так, чтобы не затрагивать безопасность других.
Life.ru
В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток.
Lenta.ru

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Чижов: ЕС может сыграть поддерживающую роль в переговорах России и США
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