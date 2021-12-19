Чижов отметил, что тогда стороны приняли документы, где был зафиксирован один из ключевых принципов: безопасность каждой страны-участницы может реализовываться так, чтобы не затрагивать безопасность других.
В октябре правительство согласовало стратегию низкоуглеродного развития России до 2050 г. Достижение углеродной нейтральности ожидается в 2060 г. Частично эти четыре вида рисков отражены в прогнозе Всемирного банка.
Президент США Джо Байден поручил своей администрации сделать все для предотвращения возможного вторжения России на Украину и дал на это «окно в четыре недели», сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.