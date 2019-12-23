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RT на русскомЧижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. В МИД подчёркивали, что консультации с Нидерландами идут, но они носят закрытый характер.
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К сожалению, данная группа наши предложения проигнорировала. Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. В марте начнутся судебные слушания по этому поводу, в том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные.
— Владимир Чижов, российский дипломатТВ Центр 07:54
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