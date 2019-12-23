Политика

RT на русскомRT на русскомЧижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. В МИД подчёркивали, что консультации с Нидерландами идут, но они носят закрытый характер.
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с чего всё началось

Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17

Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Нидерландов Стеф Блок.
ТАСС03:59

Подробнее о событии

Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17

Известия06:16

Россию попросили проверить причастность Украины к гибели «Боинга» над Донбассом

Lenta.ru04:18

Нидерланды обратились к РФ за помощью в деле о крушении MH17 на Украине

Российская газета05:58

Россия готова предоставить Нидерландам данные по крушению MH17

РИА Новости05:48

Нидерланды попросили Россию о помощи в деле MH17

Московский Комсомолец05:24

Россия готова предоставить данные для судебного слушания по MH17 в марте в Нидерландах

ТАСС06:07

Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

RT на русском06:04
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Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Газета.Ru 06:13
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
РБК 06:03
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва 04:19
Политика

Германия разрешила прокладку труб «Северного потока-2» зимой

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы.
Pravda.Ru 05:16
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 04:45
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости вчера в 05:51
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
Общество

Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:22
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Общество

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
РИА Новости 03:30
Экономика

Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США

Россия значительно опередила США по поставкам сжиженного природного газа в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 04:52
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Армия и оружие

Российский Су-30 «атаковал» эсминец ВМС США у берегов России

Информационный портал «Правда-ТВ» сообщил о том, что истребитель Су-30 ВКС России совершил облаву на американский военный эсминец «USS Ross», когда тот приблизился к российским территориальным водам.
ГЛАС.RU 02:54
Политика

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле

Военные моряки Балтийского флота в преддверии визита Владимира Путина на остров Гогланд летом этого года нашли и обезвредили немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны.
РИА Новости вчера в 16:10
Политика

США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
REGNUM 03:10
Политика

Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Российская газета вчера в 00:34
Политика

Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
RT на русском 04:04
Армия и оружие

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
ТАСС 02:21
Хоккей

«Ак Барс» в Давосе сыграет с «Салаватом Юлаевым»

«Ак Барс» 23 декабря впервые сыграет матч КХЛ в Давосе.
Республика Татарстан 05:56
Шоу-бизнес

Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН вчера в 11:44
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском 21 декабря в 11:00
Общество

Варвара Караулова рассказала о жизни после тюрьмы

News.ru 02:36
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