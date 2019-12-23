Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

с чего всё началось

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. В МИД подчёркивали, что консультации с Нидерландами идут, но они носят закрытый характер.

Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

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