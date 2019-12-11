Политика
Газета.RuПостпред РФ при ЕС допустил новое начало в двусторонних отношениях
Перезагрузка в отношениях России и Евросоюза может случиться при новых властях в Брюсселе, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Он выразил надежду на "зрелые, мудрые и взаимоуважительные" отношения.
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Синергия человеческих, научно-технологических и ресурсных потенциалов России и ЕС, а в более широком плане — Евразийского экономического союза и Европейского союза, открыла бы новые широкие возможности для развития наших стран.
— Владимир Чижов, российский дипломатИзвестия 00:26
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