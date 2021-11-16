Член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер заявил, что решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может иметь политические причины.
ЦБ РФ не может держать ставку низкой и отпустить инфляцию, поскольку высокие темпы роста цен разрушают благополучие; возможно, регулятор будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.