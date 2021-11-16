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Член AfD Брайнингер: задержка сертификации «Северного потока — 2» имеет политический мотив

Член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер заявил, что решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может иметь политические причины.
RT на русском
В минэнерго ФРГ решение BNA назвали "исключительно регуляторным".
РИА Новости
«Не всё так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия», — отметил политик.
RT на русском
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости

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