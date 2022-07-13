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Член ГСА Запорожской области Рогов: на АЭС Энергодара проводились запрещенные эксперименты

Украинская власть проводила запрещенные эксперименты на Запорожской атомной станции. Таким мнением поделился член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В источнике

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Член администрации Запорожья Рогов обвинил Украину в запрещенных экспериментах на АЭС
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