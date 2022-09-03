Будьте в Плюсе

Член ГСА Запорожской области Рогов заявил о поднятии авиации из-за лодок ВСУ

В Запорожской области подняли авиацию. причиной стали лодки с вооруженными людьми, которые двигались со стороны подконтрольных Киеву территорий.
Московский Комсомолец
По словам Рогова, лодки двигаются из подконтрольного Киеву района Каневского и Лысогорки вниз по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара.
РЕН ТВ
Около 60 диверсантов на побережье Каховского водохранилища российские военные ликвидировали.
Рамблер
В субботу стало известно, что украинские войска за два часа не менее четырех раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Энергодаре.
Известия

Подробнее о событии

В Запорожье из-за лодок ВСУ в Каховском водохранилище в воздух поднята авиация
Life.ru20:21
Рогов заявил, что вертолеты Ка-52 подняли в воздух из-за движущихся к Энергодару лодок с вооруженными людьми
РЕН ТВ19:57
Рогов заявил, что вертолеты Ка-52 подняли в воздух из-за движущихся к Энергодару лодок с вооруженными людьми
Известия20:20
Член ВГА Рогов: Минобороны РФ подняло авиацию из-за наступления лодок ВСУ
URA.Ru20:14
Рогов: авиацию подняли в воздух из-за лодок с вооруженными людьми, следующих к Энергодару
Газета.Ru20:08
Член ГСА Запорожской области Рогов заявил о поднятии авиации из-за лодок ВСУ
РИА Новости20:03
После сообщений о подготовке Украиной десанта в воздух подняли российские Ка-52
Взгляд.ру20:20

Интересное

Прокуратура сообщила о гибели пяти туристов при восхождении на вулкан на Камчатке

Число туристов, которые погибли при восхождении на вулкан на Камчатке, возросло.
Lenta.ru05:24

После ухода Coca-Cola из России в магазинах вырос ассортимент напитков со вкусом колы

В первом полугодии 2022 г. в российских торговых сетях стало продаваться больше напитков со вкусом колы, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.
Ведомости05:59

В Москве прощаются с последним генсеком СССР Горбачевым

В Москве в Колонном зале Дома Союзов проходит церемония прощания с последним генеральным секретарем и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым.
Коммерсантъ03:39

Виктор Орбан прибыл на прощание с Горбачевым

Премьер Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву и прибыл в Колонный зал Дома Союзов, где проходит прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, передает корреспондент РБК.
РБК05:44

«Газпром» фразой «ремонтировать негде» описал ситуацию с турбинами

Компания Siemens выявляет неисправности газотурбинного двигателя для «Северного потока», подписывает необходимые акты и выражает готовность их устранять, однако ремонт проводить негде, сообщили в пресс-службе «Газпрома».
РБК06:21

Граждане РФ сообщили о четырех ключевых недостатках китайских автомобилей в 2022 году

КНР наращивает поставки авто в РФ, пишет издание Tver-portal.
ИА SM-News04:48

Генерал США назвал сокращение поставок передового оружия катастрофой для Киева

Бригадный генерал ВС США Марк Киммитт написал статью для The Wall Street Journal, в которой заявил, что сокращение поставок передовых систем вооружения грозит катастрофическими последствиями для ВСУ.
RT на русском02:11

Британский депутат Эллвуд заявил о риске применения ядерного оружия в ближайшие десять лет

В ближайшие десять лет в мире могут применить тактическое ядерное оружие, заявил в эфире Times Radio депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд.
РИА Новости21:04

Шрёдер считает бессмысленной идею о захвате Крыма Украиной

Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) считает, что идея о возвращении Крыма в состав Украины лишена смысла.
ТАСС03:43

РИА «Новости»: читатели Le Figaro предсказали «смерть Европы» из-за отсутствия газа из РФ

Читатели французской газеты Le Figaro предсказали "смерть Европы" из-за политиков, которые допустили газовый кризис в европейских странах.
Газета.Ru06:08