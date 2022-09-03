РИА НовостиЧлен ГСА Запорожской области Рогов заявил о поднятии авиации из-за лодок ВСУВ Запорожской области подняли авиацию. причиной стали лодки с вооруженными людьми, которые двигались со стороны подконтрольных Киеву территорий.Московский КомсомолецПо словам Рогова, лодки двигаются из подконтрольного Киеву района Каневского и Лысогорки вниз по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара.РЕН ТВОколо 60 диверсантов на побережье Каховского водохранилища российские военные ликвидировали.РамблерВ субботу стало известно, что украинские войска за два часа не менее четырех раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Энергодаре.ИзвестияЧитать далееСвернутьАргументы и ФактыАргументы и ФактыPravda.RuГазета.RuНациональная служба новостейYakutsk.ruИзвестияКомсомольская правдаТелеканал 360°РамблерLife.ruПодробнее о событииВ Запорожье из-за лодок ВСУ в Каховском водохранилище в воздух поднята авиацияLife.ru20:21Рогов заявил, что вертолеты Ка-52 подняли в воздух из-за движущихся к Энергодару лодок с вооруженными людьмиРЕН ТВ19:57Рогов заявил, что вертолеты Ка-52 подняли в воздух из-за движущихся к Энергодару лодок с вооруженными людьмиИзвестия20:20Член ВГА Рогов: Минобороны РФ подняло авиацию из-за наступления лодок ВСУURA.Ru20:14Рогов: авиацию подняли в воздух из-за лодок с вооруженными людьми, следующих к ЭнергодаруГазета.Ru20:08Член ГСА Запорожской области Рогов заявил о поднятии авиации из-за лодок ВСУРИА Новости20:03После сообщений о подготовке Украиной десанта в воздух подняли российские Ка-52Взгляд.ру20:20Показать ещёОценить126Поделиться