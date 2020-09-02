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RT на русском
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Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что находится в Варшаве и планирует встретится с польскими политиками, после чего поедет в Вильнюс.В источнике
Павел Латушкобелорусский дипломат
Я действительно нахожусь в Польше с утра по приглашению председателя программного совета экономического форума — в Крынице Гурской Зигмунда Бердыховского.
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RT на русском

Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы

RT на русском07:26
Lenta.ru

Один из лидеров белорусской оппозиции выехал в Польшу

Lenta.ru07:51
Коммерсантъ

Член президиума совета оппозиции Латушко выехал из Белоруссии на несколько дней

Коммерсантъ07:38
РИА Новости

Польский посол сопровождал Латушко при выезде из Белоруссии

РИА Новости08:26
ТАСС

Латушко выехал в Варшаву в сопровождении посла Польши

ТАСС08:59
Интерфакс

Один из лидеров оппозиции Латушко выехал из Белоруссии в Польшу

Интерфакс07:12
РБК

Член президиума совета оппозиции Белоруссии Латушко выехал в Польшу

РБК07:11
КП - Беларусь

«Не в багажнике, а официально». Павел Латушко уехал в Польшу - и собирается вернуться

КП - Беларусь07:19

В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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МГУ поднялся на 15 позиций в рейтинге журнала Times Higher Education

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий считает, что вуз продолжает подниматься в рейтинге лучших университетов мира благодаря своим выдающимся научным результатам и образовательным успехам, совместной слаженной работе преподавателей, ученых и студентов.
Аргументы и Факты09:23

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАСС02:06
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