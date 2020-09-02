Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы
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Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что находится в Варшаве и планирует встретится с польскими политиками, после чего поедет в Вильнюс.В источнике
Я действительно нахожусь в Польше с утра по приглашению председателя программного совета экономического форума — в Крынице Гурской Зигмунда Бердыховского.
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