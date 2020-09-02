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RT на русском
RT на русском

Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что находится в Варшаве и планирует встретится с польскими политиками, после чего поедет в Вильнюс.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Латушко выехал в Варшаву в сопровождении посла Польши

ТАСС08:59
Lenta.ru

Один из лидеров белорусской оппозиции выехал в Польшу

Lenta.ru07:51
Интерфакс

Один из лидеров оппозиции Латушко выехал из Белоруссии в Польшу

Интерфакс07:12
РИА Новости

Польский посол сопровождал Латушко при выезде из Белоруссии

РИА Новости08:26
RT на русском

Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы

RT на русском07:26
Коммерсантъ

Член президиума совета оппозиции Латушко выехал из Белоруссии на несколько дней

Коммерсантъ07:38
РБК

Член президиума совета оппозиции Белоруссии Латушко выехал в Польшу

РБК07:11
КП - Беларусь

«Не в багажнике, а официально». Павел Латушко уехал в Польшу - и собирается вернуться

КП - Беларусь07:19

Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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