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RT на русском
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Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что находится в Варшаве и планирует встретится с польскими политиками, после чего поедет в Вильнюс.В источнике
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ТАСС

В Варшаве заявили, что Латушко пересек белорусско-польскую границу на законных основаниях

ТАССвчера в 11:53
РИА Новости

В МИД Польши ответили на обвинения о незаконной перевозке Латушко

РИА Новостивчера в 10:42
Интерфакс

Один из лидеров оппозиции Латушко выехал из Белоруссии в Польшу

Интерфаксвчера в 07:12
Коммерсантъ

Член президиума совета оппозиции Латушко выехал из Белоруссии на несколько дней

Коммерсантъвчера в 07:38
RT на русском

Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы

RT на русскомвчера в 07:26
Lenta.ru

Один из лидеров белорусской оппозиции выехал в Польшу

Lenta.ruвчера в 07:51
РБК

Член президиума совета оппозиции Белоруссии Латушко выехал в Польшу

РБКвчера в 07:11
КП - Беларусь

«Не в багажнике, а официально». Павел Латушко уехал в Польшу - и собирается вернуться

КП - Беларусьвчера в 07:19

Какие последствия ждут Россию в связи с отравлением Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием отравляющего средства типа «Новичок», что подтверждается исследованиями клиники «Шарите» и лаборатории бундесвера, и потребовала от России действенных мер в связи с этим.
РБКвчера в 15:54

Суд на три месяца продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд города Москвы еще на три месяца продлил срок ареста обвиняемому в государственной измене советнику главы «Роскосмоса», а также бывшему журналисту «Коммерсанта» и газеты «Ведомости» Ивану Сафронову.
Военное деловчера в 06:19
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В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, убившего двух грабителей

В городе Бугульме на юго-востоке Татарстана застрелили бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 году убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Городовой1 сентября в 11:05
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Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

Координационный совет оппозиции Белоруссии делал несколько попыток связаться с российским послом в республике Дмитрием Мезенцевым, заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" член президиума объединения Мария Колесникова.
РИА Новостивчера в 15:31
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Джоэл Эдгертон и Марион Котийяр снимутся в саге про эмигрантов

Как сообщает Deadline, "эпическая сага и нетрадиционная история любви" расскажет о тридцати годах жизни талантливого венгерского архитектора по имени Ласло Тот (Эдгертон) и его жены Эржебет (Котийяр), которые пережили холокост и бегут из послевоенной Европы, чтобы основать свой бизнес и стать свидетелями зарождения современной Америки.
ИА InterMediaвчера в 14:57

Контактная группа согласовала новые участки разведения сил в Донбассе

В заявлении представителя России в контактной группе Бориса Грызлова (есть у РБК) говорится, что стороны достигли договоренности о координатах участков разведения сил и средств, теперь это предстоит оформить документально.
РБКвчера в 15:29
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В Москве мужчина устроил конфликт на борту прогулочного теплохода

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, на палубу прогулочного судна, стоящего на причале "Устьинский мост", зашел потенциальный клиент и поинтересовался стоимостью речной прогулки.
ТАССвчера в 15:35
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