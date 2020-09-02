Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.