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RT на русском
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Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что находится в Варшаве и планирует встретится с польскими политиками, после чего поедет в Вильнюс.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

В Варшаве заявили, что Латушко пересек белорусско-польскую границу на законных основаниях

ТАСС11:53
РИА Новости

В МИД Польши ответили на обвинения о незаконной перевозке Латушко

РИА Новости10:42
Интерфакс

Один из лидеров оппозиции Латушко выехал из Белоруссии в Польшу

Интерфакс07:12
Коммерсантъ

Член президиума совета оппозиции Латушко выехал из Белоруссии на несколько дней

Коммерсантъ07:38
RT на русском

Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы

RT на русском07:26
Lenta.ru

Один из лидеров белорусской оппозиции выехал в Польшу

Lenta.ru07:51
РБК

Член президиума совета оппозиции Белоруссии Латушко выехал в Польшу

РБК07:11
КП - Беларусь

«Не в багажнике, а официально». Павел Латушко уехал в Польшу - и собирается вернуться

КП - Беларусь07:19

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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Белорусская оппозиция попыталась связаться с послом России

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии делал несколько попыток связаться с послом РФ в республике Дмитрием Мезенцевым, ответа на запросы пока нет, сообщила в среду член президиума совета Мария Колесникова.
РИА Новости15:31
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Тренер «Ак Барса»: Рейдеборн перевернул игру с ЦСКА, отразив буллит

Голкипер "Ак Барса" Адам Рейдеборн перевернул игру за Кубок открытия КХЛ с московским ЦСКА, отразив буллит Антона Слепышева, заявил главный тренер казанского хоккейного клуба Дмитрий Квартальнов.
РИА Новости15:40

Школьники 65 регионов России начнут обучение на платформе от Сбербанка

Школьная цифровая платформа соответствует ФГОС, содержит информацию по программе с 5 по 9 классы, но включает не только учебники, но и дополнительные материалы, которые дают возможность в рамках программы формировать более расширенные модули.
RuNews24.ruвчера в 07:54
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Александр Новак: «Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10%»

В рамках совещания о текущем состоянии нефтегазовой отрасли министр энергетики РФ отметил, что добыча нефти в этом году снизится до 510 млн тонн, а капитальные вложения в отрасль сократятся на 20%.
Энергетика и промышленность России09:34
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