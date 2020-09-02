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RT на русском
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Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что находится в Варшаве и планирует встретится с польскими политиками, после чего поедет в Вильнюс.В источнике
Павел Латушкобелорусский дипломат
Я действительно нахожусь в Польше с утра по приглашению председателя программного совета экономического форума — в Крынице Гурской Зигмунда Бердыховского.
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РИА Новости

В МИД Польши ответили на обвинения о незаконной перевозке Латушко

РИА Новости10:42
ТАСС

Латушко выехал в Варшаву в сопровождении посла Польши

ТАСС08:59
Lenta.ru

Один из лидеров белорусской оппозиции выехал в Польшу

Lenta.ru07:51
Коммерсантъ

Член президиума совета оппозиции Латушко выехал из Белоруссии на несколько дней

Коммерсантъ07:38
RT на русском

Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы

RT на русском07:26
Интерфакс

Один из лидеров оппозиции Латушко выехал из Белоруссии в Польшу

Интерфакс07:12
РБК

Член президиума совета оппозиции Белоруссии Латушко выехал в Польшу

РБК07:11
КП - Беларусь

«Не в багажнике, а официально». Павел Латушко уехал в Польшу - и собирается вернуться

КП - Беларусь07:19

Навальный остается в реанимации на ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у оппозиционера Алексея Навального пропадают, однако он по-прежнему находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимации в тяжелом состоянии, говорится в заявлении берлинской клиники «Шарите».
Навальный остается в реанимации на ИВЛ
Коммерсантъ11:24
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Минпромторг объяснил идею запретить фотографировать книги в магазинах

«Именно на ограничение копирования и фотографирования печатных изданий на территории книжных магазинов до приобретения товара направлен пункт 78 предложенного к обсуждению проекта правил», — говорится в сообщении.
RT на русском11:28
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Рубль ускорил падение на заявлениях Германии об отравлении Навального

Рубль заметно ускорил падение к доллару и евро вечером в среду, резко негативно отреагировав на заявление официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта о том, что оппозиционера Алексея Навального отравили в РФ нервнопаралитическим боевым веществом.
Интерфакс10:24
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
1,4K

В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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В свердловской школе перевели на «дистант» внеурочную деятельность

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" Учебный процесс в школе останется в обычном формате, на "дистант" же планируют перевести деятельность за рамками стандартного учебного дня.
REGNUM30 августа в 23:56
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