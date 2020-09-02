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RT на русском
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Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что находится в Варшаве и планирует встретится с польскими политиками, после чего поедет в Вильнюс.В источнике
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ТАСС

В Варшаве заявили, что Латушко пересек белорусско-польскую границу на законных основаниях

ТАСС11:53
РБК

Член президиума совета оппозиции Белоруссии Латушко выехал в Польшу

РБК07:11
Lenta.ru

Один из лидеров белорусской оппозиции выехал в Польшу

Lenta.ru07:51
Коммерсантъ

Член президиума совета оппозиции Латушко выехал из Белоруссии на несколько дней

Коммерсантъ07:38
RT на русском

Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы

RT на русском07:26
Интерфакс

Один из лидеров оппозиции Латушко выехал из Белоруссии в Польшу

Интерфакс07:12
РИА Новости

В МИД Польши ответили на обвинения о незаконной перевозке Латушко

РИА Новости10:42
КП - Беларусь

«Не в багажнике, а официально». Павел Латушко уехал в Польшу - и собирается вернуться

КП - Беларусь07:19

Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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Минск утвердил асимметричный список санкций в отношении стран Балтии

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск утвердил асимметричный список санкций против стран Балтии в качестве ответа на принятые ими ранее санкции в отношении республики.
Инфорос07:12
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«Зеленые» потребовали остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Немецкая партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала от правительства страны свернуть строительство газопровода «Северный поток-2» из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.
РБК14:50

Федуна оштрафовали на 200 тысяч за слова о снятии «Спартака» с РПЛ

Как сообщает ТАСС, соответствующее решение принял комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) "Федуну вынесли замечание и штраф в размере 200 тысяч рублей", - сообщил глава комитета Семен Андреев.
Труд10:25