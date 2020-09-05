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RT на русском
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Член координационного совета оппозиции Белоруссии прибыла в Польшу

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова пересекла границу с Польшей и прибыла в Варшаву.В источнике
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Коммерсантъ

Доверенное лицо Тихановской Ковалькова объяснила отъезд в Польшу угрозой ареста

Коммерсантъ10:35
ТАСС

Белорусские пограничники сообщили, что Ковалькова пересекла границу Польши пешком

ТАСС10:57
РИА Новости

Ковалькова рассказала, как ей предложили уехать из Белоруссии

РИА Новости10:56
Известия

Соратница Тихановской объяснила свой отъезд из Белоруссии в Польшу

Известия10:41
Газета.Ru

Соратница Тихановской Ковалькова пожаловалась на угрозы и пытки

Газета.Ru10:30
RT на русском

Член координационного совета оппозиции Белоруссии прибыла в Польшу

RT на русском09:29
РБК

Доверенное лицо Тихановской уехала из Белоруссии

РБК10:18
КП - Беларусь

«Меня вывезли из Беларуси, как и Тихановскую». Член КС Ковалькова выехала в Польшу

КП - Беларусь10:19

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Bloomberg: Германия не хочет отказываться от «Северного потока - 2»

Коалиция канцлера Германии Ангелы Меркель не хочет отказываться от строительства российского газопровода "Северный поток – 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Бундестаге.
Газета.Ru11:12
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Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ruвчера в 01:30
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Минобороны России получит корветы с уникальным радаром

Корветы, изготовленные по проекту № 20380 и оснащенные уникальными сверхдальними радарами, поступят на службу в ВМФ России, расположенные на Тихом океане, 3 сентября сообщают «Известия» со ссылкой на неназванный источник в Министерстве обороны.
ИА Красная Весна3 сентября в 16:16
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Нападающий Луис Суарес договорился о своем контракте с «Ювентусом»

Условия своего личного контракта согласовал с туринским «Ювентусом» уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес, 4 сентября сообщает известный футбольный журналист Гиллем Балаге в своем Twitter.
ИА Красная Веснавчера в 09:21