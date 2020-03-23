Коронавирус

Вести.RuВести.RuЧлен МОК Паунд: принято решение об отсрочке проведения Олимпиады

Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд признался, что МОК, изучив всю ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, пришел к выводу о неизбежной отсрочке летней Олимпиады в Токио, которая должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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Член МОК Ричард Паунд: «Олимпийские игры-2020 точно не начнутся 24 июля»

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Представитель МОК: решение об отмене Олимпиады в Токио уже принято

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Источник: слова Паунда о переносе ОИ - его личная оценка, решения нет

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