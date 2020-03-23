Коронавирус
Вести.RuЧлен МОК Паунд: принято решение об отсрочке проведения Олимпиады
Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд признался, что МОК, изучив всю ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, пришел к выводу о неизбежной отсрочке летней Олимпиады в Токио, которая должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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Общество
На два года закрыть границы может Евросоюз
Председатель кризисного штаба Чехии, замглавы Минздрава, эпидемиолог Роман Прымула считает, что Евросоюз может на два года закрыть границы из-за распространения коронавируса.
Общество
Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии
Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
Здоровье
На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 83 человек
На Украине в связи с распространением коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации в девяти регионах, в том числе в Киеве, Донецкой, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Музыка
«Евровидение-2020» могут провести онлайн
Россию на конкурсе должна была представить петербургская группа Little Big с песней UNO.
Футбол
Наставник «Олимпиакоса» может возглавить «Локомотив»
Главный тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш может возглавить московской "Локомотив", сообщает Calciomercato.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев стал «временно безработным» из-за коронавируса
Общество
С лайнера Costa Luminosa в Италии сошли 14 россиян
Общество
США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией
США рассматривают возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Наука
Программа 80-летней давности может эффективно бороться с алкоголизмом
Результатом исследования стал вывод, что самой эффективной программой является методика 12 шагов, которая, к слову, была придумана 80 лет назад.
Биатлон
Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон перейдет в биатлон
Олимпийская чемпионка 2018 года по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон сменит вид спорта и будет выступать в биатлоне.
Политика
Первая леди США сдала тест на коронавирус
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что первая леди Мелания Трамп сдала тест на COVID-19, результат отрицательный.
Шоу-бизнес
От коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе
На 90-м году жизни скончалась итальянская актриса Лючия Бозе. Она умерла от последствий Covid-19, передает газета El Pais.
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe засветился на фото
Впервые обновленный Santa Fe был замечен в начале этого года и теперь на форуме Naver появились свежие кадры новинки.
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
Стоит отметить, что это первые два случая заболевания коронавирусом в регионе.
Экономика
В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19 рецессию в мировой экономике.
Политика
Путин потребовал нарастить объемы производства медицинских изделий
Во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить объем производства материалов, необходимых для граждан и специалистов в условиях распространения коронавируса.
Футбол
Дзюба раскритиковал россиян за отношение к коронавирусу
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал россиян за безответственное отношение к коронавирусу.
Финансы
Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке
Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
Шоу-бизнес
В Сети показали, как Ким Кардашьян надевает костюм из латекса
На YouTube появилось видео с американской звездой Ким Кардашьян-Уэст, которая пытается надеть облегающий костюм из латекса.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась до $25,01 за баррель
Стоимость фьючерса майской поставки на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась почти на 8% и достигла отметки $25,01 за баррель.
Шоу-бизнес
78-летняя Барбара Брыльска борется с раком
Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Армия и оружие
В ДНР заявили о 10 случаях нарушения перемирия за сутки
ВСУ 10 раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Армия и оружие
Блогосфера выяснила, почему летевшие в Италию Ил-76 сделали странный крюк
Ил-76 военно-транспортной авиации РФ при перелете с гуманитарной помощью в Италию совершили странный крюк, увеличив свой маршрут как минимум на 1000 километров.
Здоровье
Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты
Кардиолог из Испании Пабло Канепа сказал, что для того, чтобы свести к минимуму риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, следует не только включить в рацион полезные для этой системы организма продукты, но и отказаться от вредной пищи.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.