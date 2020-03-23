Коронавирус
Газета.RuЧлен МОК Паунд сообщил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса. По информации портала USA Today, которому удалось связаться с Паундом, Игры могут быть отложены на 2021 год.
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с чего всё началось
Олимпийские игры в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавируса, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд американской газете USA Today.Ведомости14:11
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