с чего всё началось

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса. По информации портала USA Today, которому удалось связаться с Паундом, Игры могут быть отложены на 2021 год.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Шоу-бизнес Жена Петросяна ответила на сообщения о рождении ребенка Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.

Музыка «Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.

Шоу-бизнес Диана Гурцкая опубликовала фото без очков Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.

Футбол УЕФА официально перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы Пресс-служба УЕФА на официальном сайте сообщает, что руководство организации приняло решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на май, из-за пандемии коронавируса.

Общество Получен результат первого теста на коронавирус у Ангелы Меркель Берлин, 23 марта 2020, 19:59 — REGNUM Отрицательный результат на коронавирус был получен по результатам первого теста на коронавирус у канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Происшествия На Кубани 193 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус В Краснодарском крае по состоянию на 23 марта в больницы госпитализировали 193 человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 81 из них продолжает стационарное лечение.

Происшествия Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.

Энергетика Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает до $25,01 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,9% - до $25,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 01:16 мск.