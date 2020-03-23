Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЧлен МОК Паунд сообщил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса. По информации портала USA Today, которому удалось связаться с Паундом, Игры могут быть отложены на 2021 год.
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с чего всё началось
Олимпийские игры в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавируса, заявил
 член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд американской газете USA Today.
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Представитель МОК сообщил о решении перенести Олимпиаду-2020

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Источник: слова Паунда о переносе ОИ - его личная оценка, решения нет

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Французский премиальный гигант Bugatti рассекретил шесть новых версий популярного гиперкара Bugatti Chiron.
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Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
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Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
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Bank of America: в США разразился экономический кризис

Коронавирус отнимает работу Как ожидают в Bank of America (BofA), этот кризис окажется одним из сильнейших в истории.
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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что эффективнее всего с вирусными инфекциями, в том числе и коронавирусом, борются детское и 72-процентное хозяйственное мыло.
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Семь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию

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Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
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Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита

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Чемпионат Нидерландов может быть досрочно завершён

Глава Итальянской федерации футбола: Серия А должна возобновиться третьего мая Названа новая дата возобновления РПЛ Когда возобновятся футбольные чемпионаты в топ-5 лигах Европы УЕФА официально перенёс Евро-2020 на лето 2021 года Спортсмены, которые заболели коронавирусом.
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Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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Новые атомные подводные лодки «Борей» отправят на Дальний Восток

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