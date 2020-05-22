Коронавирус

REGNUMREGNUMЧлен ОП: Госдума приняла закон о беспрецедентной помощи НКО

Москва, 22 мая 2020, 16:51 — REGNUM Госдума приняла беспрецедентные меры помощи некоммерческому сектору, они не только поддержат НКО, благотворительные фонды на время пандемии коронавируса, но и позволят решать в дальнейшем вопросы финансирования.
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