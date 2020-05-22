Коронавирус
REGNUMЧлен ОП: Госдума приняла закон о беспрецедентной помощи НКО
Москва, 22 мая 2020, 16:51 — REGNUM Госдума приняла беспрецедентные меры помощи некоммерческому сектору, они не только поддержат НКО, благотворительные фонды на время пандемии коронавируса, но и позволят решать в дальнейшем вопросы финансирования.
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Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
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Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире телеканала НТВ назвала нервозность симптомом, который стоит учитывать тем, кто не переболел COVID-19.
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