Об этом заявил в воскресенье журналистам глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ по итогам состоявшейся в Минске встречи с представителями ЛНР и ДНР.

с чего всё началось

Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.

Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

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