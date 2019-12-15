Политика

RT на русскомRT на русскомЧлен ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
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с чего всё началось

Член ПАСЕ выступает за вовлечение представителей Донбасса в переговоры на высшем уровне

Об этом заявил в воскресенье журналистам глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ по итогам состоявшейся в Минске встречи с представителями ЛНР и ДНР.
ТАСС12:17

Подробнее о событии

Член ПАСЕ выступил за привлечение ДНР и ЛНР к «нормандскому» формату

РБК15:30

В Совфеде оценили идею привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

RT на русском14:13

В Совфеде прокомментировали идею привлечь ЛДНР к «нормандским переговорам»

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В Совфеде оценили идею подключить ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

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В Совфеде оценили заявление ПАСЕ об участии ДНР и ЛНР в нормандском саммите

Газета.Ru14:49

В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в «нормандском формате»

РИА Новости14:44

Член ПАСЕ выступил за включение делегаций Донбасса в переговоры на высшем уровне

Независимая газета12:11
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Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК вчера в 02:01
Происшествия

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
BFM.ru 10:38
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«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Коммерсантъ 08:56
Футбол

Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Газета.Ru 15:44
Политика

NYT узнала о высылке из США двух китайских дипломатов

Американские власти выслали двух сотрудников китайского посольства этой осенью, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:44
Политика

Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Газета.Ru 12:09
Общество

Главную новогоднюю елку России привезли в Кремль

РИА Новости 13:57
Происшествия

Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
РБК 13:34
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

Ореанда-Новости 05:54
Наука

Как в мире очищают реки от пластика: катамаран, плавучие барьеры и пузыри

Реки выступают в роли своего рода конвейеров для доставки пластика в океан, однако до сих пор не ясно, сколько мусора удерживается в реках, как долго и в какой форме.
Хайтек 12 декабря в 07:04
Общество

Россияне стали чаще покупать дорогие смартфоны

За этот год средняя цена на смартфоны в России выросла на 5% и сейчас составляет 16-17 тысяч рублей, пишет агентство РИА Новости.
ФедералПресс вчера в 21:19
Политика

Коми признал, что был неправ, следя за штабом Трампа

Бывший директор американского ФБР Джеймс Коми признал, что ряд сотрудников ведомства допускали небрежность и недочеты, когда вели слежку за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году.
Вести.Ru 13:17
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
Политика

Песков назвал условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт в Донбассе, однако эта задача потребует от него доминирования на политической арене Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Rambler News Service 09:04
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
ToDay News Ufa вчера в 02:52
Политика

В ДНР предложили Киеву новые места для разведения сил и средств

Ранее Лайф рассказывал о предложении лидера Украины изменить минские соглашения.
Life.ru 05:06
Происшествия

Умер отец «керченского стрелка» после жестокого избиения

Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Московский Комсомолец вчера в 10:21
Общество

Учительница отрезала школьнику челку во время урока

В Волгоградской области в городе Палласовка учительница русского языка отрезала восьмикласснику челку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:34
Хоккей

Милош Ржига: В Братиславе ваш игрок попался на чем-то. Мы могли бы сказать, что нам принадлежат те медали

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после матча Кубка Первого канала против России (3:4 Б) высказал мнение по поводу санкций ВАДА в отношении России.
Спорт день за днем вчера в 12:59
Футбол

Кокорин и Мамаев уехали отдыхать за границу

Взгляд.ру 09:18
Происшествия

На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
РБК 04:04
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Происшествия

Пожар на складе с пухом под Новосибирском локализовали

RT на русском 12:58
Гаджеты

Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками

Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Dgl.ru 01:55
Политика

Появились кадры «первого интервью» Зеленского телеканалу из России

Телеканал «Россия 1» опубликовал сюжет с комментарием президента Украины Владимиром Зеленским.
РБК 15:06
Политика

Эрдоган пригрозил закрыть американскую авиабазу Инджирлик

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть базы Инджирлик и Кюреджик для американских военных в ответ на санкции США.
РИА Новости 14:10
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Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру.
Lenta.ru 14:19
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Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° вчера в 01:56
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
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Биатлон

Подчуфарова: ни разу не пожалела о переходе в сборную Словении

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