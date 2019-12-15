Политика

RT на русскомRT на русскомЧлен ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
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с чего всё началось

Член ПАСЕ выступает за вовлечение представителей Донбасса в переговоры на высшем уровне

Об этом заявил в воскресенье журналистам глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ по итогам состоявшейся в Минске встречи с представителями ЛНР и ДНР.
ТАСС12:17

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Член ПАСЕ выступил за включение делегаций Донбасса в переговоры на высшем уровне

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Life.ru14:03

В ПАСЕ призвали привлечь к нормандскому формату представителей ДНР и ЛНР

ТК Звезда14:06

В Минске прошли переговоры Донбасса и ПАСЕ

Красная весна13:09
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Происшествия

Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

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Министр заявил, что на некоторые бывает грустно потратить даже 10 минут.
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Происшествия

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Интерфакс 13:03
Происшествия

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Российская газета 09:49
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Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

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Lenta.ru 13:22
Космос

Неисправный туалет на МКС починили

Сломавшийся туалет в американском сегменте Международной космической станции (МКС) починили, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НАСА.
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«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»

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В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета 12:10
Политика

Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией

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АЕК победил в дебютном матче Карреры

Матч ТВ вчера в 15:16
Армия и оружие

Российское оружие нелегально копируют за рубежом

Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
ГЛАС.RU 13 декабря в 10:52
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Зеленский рассказал «России 1» о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое интервью телеканалу "Россия 1" в кулуарах саммита нормандской четверки.
Вести.Ru 06:03
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Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку

Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
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В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Происшествия

В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину

В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
RT на русском 06:01
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Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на UFC 245

Sports.ru вчера в 22:43
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Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память

Американский гигант Apple применяет в новых рабочих станциях Mac Pro самые доступные и дешевые модули оперативной памяти из доступных на мировом рынке, смог узнать энтузиаст и поклонник компании Куинн Нельсон, автор известного YouTube-канала Snazzy Labs.
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На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
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Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 03:55
Экономика

Правительство может расширить план приватизации госкомпаний

Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
Российская газета 06:17
Общество

Россияне стали тратить на смартфоны больше денег

Россияне в 2019 году тратили на смартфоны больше денег, чем в 2018-м.
Lenta.ru вчера в 22:41
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
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Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе

Напомним, что тренерская команда Тутберидзе в жесткой форме обратилась к Тарасовой и Евгению Плющенко после их заявлений в адрес Алины Загитовой, которая решила приостановить карьеру.
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Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике

На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
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Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе

Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Газета.Ru 03:46
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
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