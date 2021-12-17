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Член РСПП Богданов объяснил свои слова о том, что Путина «развели» с СРО

Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с черным рынком разрешений на строительство.
Российская газета
Под конец заседания президент координационного совета Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» Михаил Богданов раскритиковал закон о саморегулируемых организациях (СРО).
Коммерсантъ
В свою очередь президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил, что купить членство в СРО невозможно, поскольку вся информация находится в открытом доступе.
РИА Новости
Член РСПП отметил, что сегодня не работает лицензирование системы саморегулируемых организаций в строительной отрасли, возникают случаи продажи независимой оценки квалификации, что приводит к допуску на рынок компаний, работающих некачественно.
ТАСС

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