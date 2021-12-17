По словам президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова, система саморегулирования доказала эффективность, например, в части поддержки своих членов без привлечения средств федерального бюджета.
В 2009 году в России систему государственного лицензирования в строительной отрасли заменили на саморегулирование проектной, строительной и инженерно-изыскательской деятельности через обязательное членство в СРО.
ЕС в ответ на предложения России по гарантиям безопасности предлагает обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, включая Совет Россия-НАТО и ОБСЕ, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
Студия Polyphony Digital во главе с геймдизайнером Кадзунори Ямаути разрабатывает Gran Turismo 7. Гонку под эгидой Sony Interactive Entertainment обещают выпустить 4 марта 2022 года на PlayStation 4 и PlayStation 5, а пока можно узнать, как команда использовала возможности последней при разработке.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Это седьмое повышение ключевой ставки подряд, за этот период ставка выросла на 4,25 процентного пункта.