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Член РСПП Богданов объяснил свои слова о том, что Путина «развели» с СРО

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Президент РФ Владимир Путин попросит правительство разобраться в ситуации с покупкой допусков на строительный рынок.
Евразия Daily
Под конец заседания президент координационного совета Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» Михаил Богданов раскритиковал закон о саморегулируемых организациях (СРО).
Коммерсантъ
По словам президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова, система саморегулирования доказала эффективность, например, в части поддержки своих членов без привлечения средств федерального бюджета.
ТАСС
В 2009 году в России систему государственного лицензирования в строительной отрасли заменили на саморегулирование проектной, строительной и инженерно-изыскательской деятельности через обязательное членство в СРО.
РИА Новости

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