ПРАЙМЧлен Российской гильдии риелторов Барсуков дал совет, как снизить цену арендуемой квартирыЕсть только один главный способ снизить цену арендуемой квартиры, рассказал в беседе с "Говорит Москва" член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.ПРАЙМПо словам специалиста, съемщику необходимо вести аргументированный торг до момента подписания договора.Lenta.ruПри общении с собственником жилья нужно обращать внимание не только на недостатки квартиры, но и рассказывать о более выгодных предложениях конкурентов.Актуальные Новости«Единственный адекватный способ — изучить конкурентное окружение и обосновать свои пожелания собственнику помещения», — объяснил эксперт.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПетербургский дневникПетербургский дневникАктуальные НовостиФАНUfaTime.ruЭкономика сегодняОбщественная служба новостейDeita.ruИзвестияСтолица на ОнегоРЕН ТВС чего всё началосьРиелтор дал совет для снижения цены арендуемой квартирыЧлен Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подсказал, с помощью чего можно сбить цену объекта.Говорит Москва14 августа в 10:02Подробнее о событииЧлен Российской гильдии риелторов Барсуков дал совет, как снизить цену арендуемой квартирыПРАЙМвчера в 04:13Риелтор дал совет для снижения цены арендуемой квартирыГоворит Москва14 августа в 10:02Россиянам раскрыли способ снизить стоимость аренды квартирыФАН14 августа в 12:21Назван способ снизить стоимость аренды квартирыЭкономика сегодня14 августа в 12:13Член Российской гильдии риелторов Барсуков назвал способ снизить цену арендуемой квартирыLenta.ru14 августа в 11:21Риелтор рассказал, как снизить цену за аренду квартирыURA.Ru14 августа в 11:07Эксперт назвал способ снизить стоимость арендуемой квартирыИзвестия14 августа в 12:26Показать ещёОценить40Поделиться