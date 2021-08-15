COVID-19: нулевой пациент может быть сотрудником лаборатории в Ухане

Один из главных исследователей Питер Бен Эмбарек из Дании, отметил на датском канале TV2, что нулевой пациент мог быть сотрудником лаборатории в Ухане, специализирующейся на исследованиях SARS-CoV-2, прежде чем он распространился на весь мир.