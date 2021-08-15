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Член Российской гильдии риелторов Барсуков дал совет, как снизить цену арендуемой квартиры

Есть только один главный способ снизить цену арендуемой квартиры, рассказал в беседе с "Говорит Москва" член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
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По словам специалиста, съемщику необходимо вести аргументированный торг до момента подписания договора.
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При общении с собственником жилья нужно обращать внимание не только на недостатки квартиры, но и рассказывать о более выгодных предложениях конкурентов.
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«Единственный адекватный способ — изучить конкурентное окружение и обосновать свои пожелания собственнику помещения», — объяснил эксперт.
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С чего всё началось

Риелтор дал совет для снижения цены арендуемой квартиры
Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подсказал, с помощью чего можно сбить цену объекта.
Говорит Москва14 августа в 10:02

Подробнее о событии

Член Российской гильдии риелторов Барсуков дал совет, как снизить цену арендуемой квартиры
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