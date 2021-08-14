Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков раскрыл способ снизить цену арендуемой квартиры. По словам специалиста, съемщику необходимо вести аргументированный торг до момента подписания договора. Об этом Барсуков рассказал в беседе с «Говорит Москва».

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С чего всё началось Риелтор дал совет для снижения цены арендуемой квартиры Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подсказал, с помощью чего можно сбить цену объекта. Говорит Москва вчера в 10:02