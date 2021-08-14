Будьте в Плюсе

Член Российской гильдии риелторов Барсуков назвал способ снизить цену арендуемой квартиры

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков раскрыл способ снизить цену арендуемой квартиры. По словам специалиста, съемщику необходимо вести аргументированный торг до момента подписания договора. Об этом Барсуков рассказал в беседе с «Говорит Москва».В источнике

С чего всё началось

Риелтор дал совет для снижения цены арендуемой квартиры
Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подсказал, с помощью чего можно сбить цену объекта.
Говорит Москвавчера в 10:02

Подробнее о событии

Член Российской гильдии риелторов Барсуков назвал способ снизить цену арендуемой квартиры
Lenta.ruвчера в 11:21
Эксперт назвал способ снизить стоимость арендуемой квартиры
Известиявчера в 12:26
Россиянам раскрыли способ снизить стоимость аренды квартиры
ФАНвчера в 12:21
Назван способ снизить стоимость аренды квартиры
Экономика сегоднявчера в 12:13
Член Российской гильдии риелторов Барсуков дал совет, как снизить цену арендуемой квартиры
ПРАЙМ04:13
Риелтор рассказал, как снизить цену за аренду квартиры
URA.Ruвчера в 11:07
Риелтор дал совет для снижения цены арендуемой квартиры
Говорит Москвавчера в 10:02

Интересное

Новые динамические структуры хранят и извлекают информацию из ДНК

Наталио Красногор, профессор из школы вычислительной техники университета Ньюкасла, Экспериментальная система стека ДНК доказывает, что полимеризрующуюся химию ДНК можно использовать в качестве динамической структуры данных для хранения двух типов сигналов ДНК.
Хайтек13 августа в 07:25