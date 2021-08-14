Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков раскрыл способ снизить цену арендуемой квартиры. По словам специалиста, съемщику необходимо вести аргументированный торг до момента подписания договора. Об этом Барсуков рассказал в беседе с «Говорит Москва».В источнике
Наталио Красногор, профессор из школы вычислительной техники университета Ньюкасла, Экспериментальная система стека ДНК доказывает, что полимеризрующуюся химию ДНК можно использовать в качестве динамической структуры данных для хранения двух типов сигналов ДНК.