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Член Российской гильдии риелторов Барсуков назвал способ снизить цену арендуемой квартиры

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков раскрыл способ снизить цену арендуемой квартиры.
Lenta.ru
По словам специалиста, съемщику необходимо вести аргументированный торг до момента подписания договора.
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С помощью аргументированного торга можно добиться снижения стоимости арендуемой квартиры.
Известия
«Единственный адекватный способ — изучить конкурентное окружение и обосновать свои пожелания собственнику помещения», — объяснил эксперт.
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С чего всё началось

Риелтор дал совет для снижения цены арендуемой квартиры
Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подсказал, с помощью чего можно сбить цену объекта.
Говорит Москва10:02

Подробнее о событии

Эксперт назвал способ снизить стоимость арендуемой квартиры
Известия12:26
Риелтор дал совет для снижения цены арендуемой квартиры
Говорит Москва10:02
Назван способ снизить стоимость аренды квартиры
Экономика сегодня12:13
Эксперт рассказал, как снизить цену за съемную квартиру
Петербургский дневник11:56
Член Российской гильдии риелторов Барсуков назвал способ снизить цену арендуемой квартиры
Lenta.ru11:21
Риелтор рассказал, как снизить цену за аренду квартиры
URA.Ru11:07
Россиянам раскрыли способ снизить стоимость аренды квартиры
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