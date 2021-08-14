Завершение строительства Северного широтного хода ожидается в 2027 году

"Общая стоимость реализации проекта в настоящее время оценивается около 0,5 трлн рублей, завершение строительства ожидается в 2027 году", - говорится в сообщении по итогам совещания в Салехарде под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова.