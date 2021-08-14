"Общая стоимость реализации проекта в настоящее время оценивается около 0,5 трлн рублей, завершение строительства ожидается в 2027 году", - говорится в сообщении по итогам совещания в Салехарде под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова.
Российский теннисист Даниил Медведев преодолел барьер 1/4 финала турнира в Торонто, обыграв поляка Хуберта Гуркача, - 2/6, 7/6(5), 7/6(6). За 2 часа 18 минут матча вторая ракетка мира, 25-летний Даниил, сделал 23 эйса и пять двойных ошибок.