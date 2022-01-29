Будьте в Плюсе

Член СНБ США Харрелл: санкции против России коснутся промышленности, а не граждан

Администрация президента США Джо Байдена намерена направить усилия на сокращение промышленного потенциала России путем санкций в случае агрессии против Украины, сообщил член Совет национальной безопасности США Питер Харрелл, передает
 Reuters.
РБК
«Намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», — цитирует Харрелла ТАСС.
RT на русском
Санкции также могут затронуть финансовые учреждения, «чтобы спровоцировать отток капитала, инфляцию, заставить российский Центральный банк оказывать финансовую помощь своим банкам… чтобы Путин почувствовал затраты в первый же день», добавил господин Харрелл.
Коммерсантъ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможные санкции США, заявил, что Москва готова к любому развитию событий.
Известия

Подробнее о событии

Антироссийские санкции не направлены против простых граждан — Белый дом
Евразия Daily03:42
Санкции США против России могут быть направлены против промышленности, а не потребителей
Коммерсантъ20:48
США путем санкций намерены ослабить промышленный потенциал России
РБК23:51
В Белом доме заявили, что возможные санкции в отношении РФ не нацелены против россиян
ТАСС23:42
Член СНБ США Харрелл заявила о санкциях против промышленности России, а не потребителей
Lenta.ru23:30
Санкции США за Украину будут направлены на снижение промышленного потенциала РФ
Интерфакс22:15
Член СНБ США Харрелл: санкции против России коснутся промышленности, а не граждан
РИА Новости00:44

Интересное

В Киеве прошел митинг у стен Рады с требованием к Зеленскому не допустить войны с Россией

В Киеве прошел митинг у стен Верховной Рады с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией, пишет газета "Вести.ua".
РИА Новости23:01

Кроссовер Maserati Grecale вышел на зимние тесты

Кроссовер Maserati Grecale вышел на зимние тесты.
Motor26 января в 09:52

Концерн Nissan анонсировал новый малогабаритный электрокар для европейского рынка

Японский автопроизводитель Nissan сообщил о работе над новым малогабаритным электрокаром, который будет полноправным последователем хэтчбека Micra.
CarsWeek.ru27 января в 05:47

Toyota разработает пилотируемый луноход

Toyota вместе с Японским агентством аэрокосмических исследований работает над созданием пилотируемого лунохода Lunar Cruiser.
Коммерсантъвчера в 09:19

Всех, у кого есть деньги на банковской карте, ждет обнуление с 1 февраля

Российских граждан, у которых есть денежные накопления на банковских счетах, ждет неприятный сюрприз.
Primpress.ru06:50

Отдел по изучению НЛО при Пентагоне будет координировать свою работу с учеными

Интерес к НЛО продолжает расти как среди ученых, так и среди государственных чиновников.
Planet Todayвчера в 06:52

Релиз игры по «Зловещим мертвецам» состоится 13 мая 2022 года

Напомним, что в прошлом году появились новости о переносе Evil Dead: The Game на февраль 2022 года.
Игромания.рувчера в 11:26

Кому жаловаться, если припаркованная машина мешает пешеходам?

Автомобили ставятся так, что просто мешают движению пешеходов.
Car.ru04:15

В Оттаву прибывают первые протестующие на акцию дальнобойщиков против ковидных ограничений

Первые участники акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированной канадскими дальнобойщиками, начали собираться в пятницу в центре Оттавы, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАССвчера в 12:56