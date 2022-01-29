Администрация президента США Джо Байдена намерена направить усилия на сокращение промышленного потенциала России путем санкций в случае агрессии против Украины, сообщил член Совет национальной безопасности США Питер Харрелл, передает
«Намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», — цитирует Харрелла ТАСС.
Санкции также могут затронуть финансовые учреждения, «чтобы спровоцировать отток капитала, инфляцию, заставить российский Центральный банк оказывать финансовую помощь своим банкам… чтобы Путин почувствовал затраты в первый же день», добавил господин Харрелл.