Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее.
"Хотя с точки зрения объективной оценки прошлого - система, построенная на крови, нежизнеспособна. Но считаться с частью населения необходимо, и новые потрясения нашему обществу не нужны", - подчеркнул он.
Президент Ирана Эбрахим Раиси потребовал в понедельник предать суду тех, кто несет ответственность за расправу над командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генералом Касемом Сулеймани.