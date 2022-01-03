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Член СПЧ Брод заявил, что не стоит торопиться с переносом захоронений с Красной площади

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее.
РИА Новости
Некрополь у Кремлевской стены - мемориальное кладбище на Красной площади, у стены, служащей колумбарием для урн с прахом.
РИА Новости
"Хотя с точки зрения объективной оценки прошлого - система, построенная на крови, нежизнеспособна. Но считаться с частью населения необходимо, и новые потрясения нашему обществу не нужны", - подчеркнул он.
РИА Новости
Рядом с мавзолеем Ленина похоронены Иосиф Сталин, Феликс Дзержинский, Михаил Калинин, Андрей Жданов, Климент Ворошилов, Семен Буденный, Михаил Суслов, Леонид Брежнев.
Smotrim.ru

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СПЧ: не стоит торопиться с переносом захоронений с Красной площади
Аргументы и Факты06:00
Член СПЧ Брод заявил, что не стоит торопиться с переносом захоронений с Красной площади
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