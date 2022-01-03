Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее.