Политика

РБКРБКЧлен СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета

Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
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с чего всё началось

Морщакова решила выйти из состава СПЧ

Тамара Морщакова, российский юрист и судья Конституционного суда в отставке, написала заявление о выходе из состава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом RT сообщил осведомлённый источник.
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Бывшая судья Конституционного суда вышла из СПЧ

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В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
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Политика

В Кремле назвали изменения в СПЧ ротацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией.
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РБК 18:47
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Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
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На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек

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Российская газета 18:10
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Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе

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RT на русском 19:36
Здоровье

Названы способы борьбы с высоким давлением без лекарств

Врач-терапевт высшей категории Мария Гаврилова рассказала о способах борьбы с повышенным артериальным давлением без лекарств.
Известия 15:35
Политика

Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы США 2020 года

Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что они зафиксировали попытки вмешательства России, Китая и Ирана в президентские выборы США, которые пройдут в 2020 году.
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Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне

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Культура

Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву

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Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
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На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова

Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
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Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 18:35
Общество

Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома

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Президент США Дональд Трамп пригрозил в понедельник Ирану небывалым по силе ударом в случае неприемлемых действий с его стороны.
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Обвиняемый в убийстве девочки в Саратове сознался

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ВЦИОМ: 25% россиян назвали себя «жертвами перестройки»

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылается «РИА Новости», 25% респондентов считают себя «жертвами перестройки».
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Дубль Нестерова помог ЦСКА одержать победу над «Торпедо» в матче КХЛ

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Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании

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Дочери Михалкова трогательно поздравили отца с днем рождения

Знаменитый российский кинорежиссер, лауреат премии «Оскар» (1995 года) Никита Михалков отмечает 21 октября день рождения — ему исполнилось 74 года.
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В Воронеже 25-летнего парня задержали за убийство знакомого

В Советском районе Воронежа задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 52-летнего знакомого.
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Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
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В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона

На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
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Морщакова Тамара Георгиевна
Юрист
Советский и российский юрист. Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист РСФСР, Заслуженный деятель науки РФ, Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
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