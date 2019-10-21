Политика
РБКЧлен СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
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с чего всё началось
Тамара Морщакова, российский юрист и судья Конституционного суда в отставке, написала заявление о выходе из состава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом RT сообщил осведомлённый источник.RT на русскомвчера в 17:17
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Экономика
Сахалин и Китай подумают о совместной переработке морепродуктов
Актуальный вопрос, в котором могли бы пригодиться китайские технологии — переработка на Сахалине твердых бытовых отходов и создание тепличного комплекса.
Общество
Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА
Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Политика
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
Происшествия
Пожар на складе на востоке Москвы потушен
Пожарные потушили возгорание на складе на Амурской улице на востоке Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.
Авто
Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой
Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.
Футбол
«Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков
Представитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко заявил, что около 1500 болельщиков «сине-бело-голубых» отправятся на выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» в Германию.
Гаджеты
Компания Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России
Здоровье
Названы продукты, способные снять воспаление поджелудочной железы
Весьма полезным для поджелудочной железы эксперты называют сок из моркови и свеклы, который желательно употреблять утром.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
Политика
Горбачев рассказал о победителях холодной войны
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев рассказал об окончании Холодной войны и ее победителях.
Наука
Завтра в Новосибирске стартует конференция OpenBio
Одно из самых масштабных научных событий России в сфере биотехнологий конференция OpenBio пройдет в Новосибирской области с 22 по 24 октября.
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню
Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Гаджеты
Новые процессоры Intel Core i5 получат 12 виртуальных ядер
Стало известно, что настольные шестиядерные процессоры Intel Core i5 десятого поколения будут поддерживать Hyper-Threading.
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Происшествия
Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске
Руководство Управления Росгвардии в Бурятии поможет семье своего коллеги, погибшего во время экзамена на краповый берет в Хабаровске, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления.
Армия и оружие
NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана
Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявлено обвинение
Армия и оружие
Спецназ США бежал из Сирии, выдавая себя за курдских женщин
Ведь получается, что из Сирии спецназ США бежал, выдавая себя за курдских женщин.
Общество
В Грузии актеров московского театра встретили протестной акцией
Игры
Microsoft хочет, чтобы Xbox Scarlett могла обеспечить 4K и 120 FPS
Единоборства
Макгрегор снова приедет в Москву
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на этой неделе посетит Москву и проведет пресс-конференцию.
Политика
Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ
Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Шоу-бизнес
Мать Заворотнюк пришла на кладбище
Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком головного мозга 4 степени, заметили на Даниловском кладбище.