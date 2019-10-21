Политика

РБКРБКЧлен СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета

Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
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с чего всё началось

Морщакова решила выйти из состава СПЧ

Тамара Морщакова, российский юрист и судья Конституционного суда в отставке, написала заявление о выходе из состава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом RT сообщил осведомлённый источник.
RT на русскомвчера в 17:17

Подробнее о событии

Морщакова вышла из состава СПЧ

РИА Новостивчера в 19:34

Морщакова подтвердила свой выход из состава СПЧ

RT на русскомвчера в 18:05

Бывшая судья Конституционного суда вышла из СПЧ

Интерфаксвчера в 17:59

Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета

РБКвчера в 17:58

Экс-судья КС Морщакова объяснила выход из СПЧ

Московский Комсомолецвчера в 18:31

Тамара Морщакова сообщила о своем выходе из СПЧ

BFM.ruвчера в 17:16

Бывший зампред Конституционного суда Тамара Морщакова выходит из президентского Совета по правам человека

Эхо Москвывчера в 22:03
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Экономика

Сахалин и Китай подумают о совместной переработке морепродуктов

Актуальный вопрос, в котором могли бы пригодиться китайские технологии — переработка на Сахалине твердых бытовых отходов и создание тепличного комплекса.
Сахалин.Инфо 01:12
Общество

Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА

Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.
iReactor вчера в 01:17
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК вчера в 18:35
Шоу-бизнес

Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане

По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Политика

NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС

Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Газета.Ru вчера в 21:53
Кино

Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

РИА Новости 20 октября в 13:05
Происшествия

Пожар на складе на востоке Москвы потушен

Пожарные потушили возгорание на складе на Амурской улице на востоке Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.
ТАСС вчера в 17:43
Авто

Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой

Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.
Российская газета вчера в 15:32
Футбол

«Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков

Представитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко заявил, что около 1500 болельщиков «сине-бело-голубых» отправятся на выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» в Германию.
Soccer.ru вчера в 14:29
Гаджеты

Компания Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России

UfacityNews.ru вчера в 19:39
Здоровье

Названы продукты, способные снять воспаление поджелудочной железы

Весьма полезным для поджелудочной железы эксперты называют сок из моркови и свеклы, который желательно употреблять утром.
Дни24 вчера в 06:36
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных

Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском вчера в 11:19
Политика

Горбачев рассказал о победителях холодной войны

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев рассказал об окончании Холодной войны и ее победителях.
Газета.Ru вчера в 23:09
Наука

Завтра в Новосибирске стартует конференция OpenBio

Одно из самых масштабных научных событий России в сфере биотехнологий конференция OpenBio пройдет в Новосибирской области с 22 по 24 октября.
Infopro54 вчера в 05:20
Экономика

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM вчера в 06:09
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню

Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Известия 20 октября в 20:06
Гаджеты

Новые процессоры Intel Core i5 получат 12 виртуальных ядер

Стало известно, что настольные шестиядерные процессоры Intel Core i5 десятого поколения будут поддерживать Hyper-Threading.
Ferra вчера в 16:49
Общество

Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия

Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске

Руководство Управления Росгвардии в Бурятии поможет семье своего коллеги, погибшего во время экзамена на краповый берет в Хабаровске, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления.
РИА Новости вчера в 05:33
Армия и оружие

NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана

Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 21:41
Происшествия

Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявлено обвинение

RT на русском вчера в 07:00
Армия и оружие

Спецназ США бежал из Сирии, выдавая себя за курдских женщин

Ведь получается, что из Сирии спецназ США бежал, выдавая себя за курдских женщин.
ВладТайм вчера в 03:22
Общество

В Грузии актеров московского театра встретили протестной акцией

Телепрограмма 20 октября в 16:54
Игры

Microsoft хочет, чтобы Xbox Scarlett могла обеспечить 4K и 120 FPS

3DNews вчера в 18:00
Единоборства

Макгрегор снова приедет в Москву

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на этой неделе посетит Москву и проведет пресс-конференцию.
РБК вчера в 08:51
Политика

Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ

Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Ведомости вчера в 14:28
Шоу-бизнес

Мать Заворотнюк пришла на кладбище

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком головного мозга 4 степени, заметили на Даниловском кладбище.
Московский Комсомолец вчера в 15:55
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Морщакова Тамара Георгиевна
Юрист
Советский и российский юрист. Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист РСФСР, Заслуженный деятель науки РФ, Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
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