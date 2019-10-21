Тамара Морщакова, российский юрист и судья Конституционного суда в отставке, написала заявление о выходе из состава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом RT сообщил осведомлённый источник.

с чего всё началось

Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.

Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета

Экономика Сахалин и Китай подумают о совместной переработке морепродуктов Актуальный вопрос, в котором могли бы пригодиться китайские технологии — переработка на Сахалине твердых бытовых отходов и создание тепличного комплекса.

Политика Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.

Происшествия Пожар на складе на востоке Москвы потушен Пожарные потушили возгорание на складе на Амурской улице на востоке Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.

Авто Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.

Футбол «Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков Представитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко заявил, что около 1500 болельщиков «сине-бело-голубых» отправятся на выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» в Германию.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.

Политика Горбачев рассказал о победителях холодной войны Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев рассказал об окончании Холодной войны и ее победителях.

Наука Завтра в Новосибирске стартует конференция OpenBio Одно из самых масштабных научных событий России в сфере биотехнологий конференция OpenBio пройдет в Новосибирской области с 22 по 24 октября.

Экономика В России каждая десятая компания планирует сократить работников В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.

Происшествия Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске Руководство Управления Росгвардии в Бурятии поможет семье своего коллеги, погибшего во время экзамена на краповый берет в Хабаровске, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления.

Единоборства Макгрегор снова приедет в Москву Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на этой неделе посетит Москву и проведет пресс-конференцию.

Политика Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.