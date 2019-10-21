Политика
РБКЧлен СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
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с чего всё началось
Тамара Морщакова, российский юрист и судья Конституционного суда в отставке, написала заявление о выходе из состава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом RT сообщил осведомлённый источник.RT на русском17:17
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Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru 20:30
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Территория новостей вчера в 15:18
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Газета.Ru 20:41
Политика
Трамп назвал Хиллари Клинтон и некоторых демократов больными
Президент США Дональд Трамп считает, что бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Хиллари Клинтон и часть ее сторонников являются психически нездоровыми людьми.
Газета.Ru 21:15
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
RT на русском 15:02
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 11:10
Футбол
«Оренбург» хочет переиграть матч с «Крыльями Советов»
Свободная Пресса 18:11
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы
Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 10:57
Технологии
Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
ФедералПресс 13:12
Здоровье
Врач рассказал, как заблокировать опасные вирусы и не заболеть
Врачи подтверждают, что в грудном молоке содержится масса полезных веществ, но подойдет этот метод не всем.
Российская газета 12:40
Происшествия
На уральском заводе эвакуировали 50 рабочих из-за разлива жидкой меди
На заводе «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) в Верхней Пышме (Свердловская область) произошел разлив жидкой меди из медеплавильной печи.
РБК 22:07
Происшествия
Девушка, которую полицейский ударил в живот, подала в суд на СКР
Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.
Московский Комсомолец 11:36
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
StarHit.ru 16:00
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
StarHit.ru 04:00
Политика
Фадеев назвал приоритетные задачи СПЧ
В качестве примера назвал Китай, которым руководит коммунистическая партия, но где при этом удалось решить проблему нищеты.
News.ru 21:45
Происшествия
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Хоккей
Тренер «Амура» объяснил угрозу сжечь машину судье эмоциями
Встреча завершилась разгромным поражением «Амура» со счётом 1:5. Позже тренер команды заявил, что он просто пошутил.
Говорит Москва 15:49
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 08:29
Политика
Путин поручил Голодец заняться документальным кино
На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ей.
REGNUM 21:05
Кино
Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов
По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Игромания.ру 15:00
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Футбол
Объявлена первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»
Газета.Ru 16:20
Авто
Группа Volkswagen «сошлёт» Шкоду в бюджетный сегмент
Немецкая газета Suddeutsche Zeitung вышла с заголовком «Skoda должна стать дешёвым брендом», тем самым заставив Шкоду письменно успокаивать своих сотрудников, сообщает Automotive News.
Драйв 16:00
Футбол
Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Спорт день за днем вчера в 20:41
Шоу-бизнес
Леди Гага рухнула вместе с поклонником со сцены и попала на видео
Певица Леди Гага оконфузилась во время выступления в Лас-Вегасе, а вместе с ней и поклонник, выбравшийся на сцену.
Суть событий 18 октября в 15:04
Экономика
Стариков заявил, что новый шаг Москвы по дедолларизации разозлит США
По мнению политолога Николая Старикова, новый шаг Москвы в рамках дедолларизации разозлит Вашингтон, и Штаты попытаются усилить давление на РФ.
ФАН 16:09
Единоборства
В Сочи после массовой драки на турнире по ММА полиция начала проверку
Полиция в Сочи начала проверку информации о массовой драке на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights Global 95.
МонаВиста 15:26