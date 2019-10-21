Политика

РБКРБКЧлен СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета

Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
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с чего всё началось

Морщакова решила выйти из состава СПЧ

Тамара Морщакова, российский юрист и судья Конституционного суда в отставке, написала заявление о выходе из состава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом RT сообщил осведомлённый источник.
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Морщакова Тамара Георгиевна
Юрист
Советский и российский юрист. Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист РСФСР, Заслуженный деятель науки РФ, Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
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