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Член СПЧ оценил перспективы возврата смертной казни в России

Правозащитник и член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод оценил перспективы возврата смертной казни в России. Он поделился своим мнением в беседе с РИА Новости.В источнике
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С чего всё началось

«Это не панацея». Член СПЧ рассказал, чем чреват возврат смертной казни

Введение смертной казни в России еще больше ухудшит нездоровье общества, поэтому необходимо решать проблемы не насилием и страхом, а понять, как снизить общую обстановку жестокости, агрессии, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.
РИА Новости04:31

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В СПЧ рассказали, почему возврат смертной казни не приведет к падению преступности

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«Это не панацея». Член СПЧ рассказал, чем чреват возврат смертной казни

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Член СПЧ оценил перспективы возврата смертной казни в России

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Экс-советница Рейгана Масси попросила у Путина российское гражданство

Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире телеканала "НТВ" попросила президента Владимира Путина предоставить ей российское гражданство.
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Общий запас угля в России составляет 275,4 млрд т. Из них в распределенном фонде учитывается только 17%, 47,3 млрд т. Ранее Минприроды сообщило, что запасов нефти в России хватит на 59 лет, а газа — на 103 года.
Коммерсантъ12 мая в 22:42