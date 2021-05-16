Минприроды оценивает обеспеченность России запасами угля от 100 до 200 лет

Общий запас угля в России составляет 275,4 млрд т. Из них в распределенном фонде учитывается только 17%, 47,3 млрд т. Ранее Минприроды сообщило, что запасов нефти в России хватит на 59 лет, а газа — на 103 года.