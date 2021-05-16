Введение смертной казни в России еще больше ухудшит нездоровье общества, поэтому необходимо решать проблемы не насилием и страхом, а понять, как снизить общую обстановку жестокости, агрессии, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.

РИА Новости 04:31