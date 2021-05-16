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Член СПЧ выступил против возвращения смертной казни в России

Правозащитник и член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации (СПЧ) Александр Брод считает, что возвращать смертную казнь в России не следует.
REGNUM
По мнению Брода, возвращение смертной казни еще больше усугубит нездоровье российского общества.
REGNUM
Правозащитник добавил, что предотвращать тяжелые преступления следует иными способами.
Lenta.ru
Когда будет искушение показать хорошую отчетность по раскрываемости и наказаниям, когда под высшую меру будут подводить политических или коммерческих противников, откроется широкая дорога для страшных злоупотреблений, - пояснил член СПЧ.
Ридус

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«Это не панацея». Член СПЧ рассказал, чем чреват возврат смертной казни

Введение смертной казни в России еще больше ухудшит нездоровье общества, поэтому необходимо решать проблемы не насилием и страхом, а понять, как снизить общую обстановку жестокости, агрессии, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.
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