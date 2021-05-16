Член СПЧ выступил против возвращения смертной казни в России
Правозащитник и член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации (СПЧ) Александр Брод считает, что возвращать смертную казнь в России не следует.
По мнению Брода, возвращение смертной казни еще больше усугубит нездоровье российского общества.
Когда будет искушение показать хорошую отчетность по раскрываемости и наказаниям, когда под высшую меру будут подводить политических или коммерческих противников, откроется широкая дорога для страшных злоупотреблений, - пояснил член СПЧ.
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Введение смертной казни в России еще больше ухудшит нездоровье общества, поэтому необходимо решать проблемы не насилием и страхом, а понять, как снизить общую обстановку жестокости, агрессии, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.
РИА Новости04:31