Кутепов попросил пересмотреть стоимость квадратного метра для определения размера финансовой поддержки субъектам Российской Федерации, чтобы стимулировать строительство жилья и сбалансировать бюджет регионов.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась за последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли президентский дворец.
Исполнительный директор компании Artezio Павел Адылин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, почему мессенджеры нельзя считать полностью безопасным способом коммуникаций, а также дал несколько советов россиянам по их использованию.
Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский заявил, что в странах, где был достигнут коллективный иммунитет, тяжелые и летальные случаи коронавируса сильно упали, несмотря на появление новых штаммов.