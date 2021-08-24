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Член Совфеда Кутепов предложил пересчитать цену квадратного метра жилья в России

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил пересчитать стоимость квадратного метра жилья в России из-за роста цен на стройматериалы.
Lenta.ru
Письмо с инициативой о пересмотре цен при переселении граждан из аварийных домов будет направлена помощнику президента Максиму Орешкину.
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Кутепов попросил пересмотреть стоимость квадратного метра для определения размера финансовой поддержки субъектам Российской Федерации, чтобы стимулировать строительство жилья и сбалансировать бюджет регионов.
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По словам сенатора, при расчете затрат регионов Минстрой РФ не учитывает расходы, связанные с коэффициентом превышения площади приобретаемого жилья над расселяемым.
ТАСС

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В Совфеде предложили пересчитать цену квадратного метра жилья
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