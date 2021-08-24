Пресс-секретарь ПСР Омер Челик: Турция не сможет принять ни одного беженца из Афганистана

Ситуация в Афганистане особенно обострилась за последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли президентский дворец.