Канцлер ФРГ Олаф Шольц на большой летней пресс-конференции заявил, что Россия должна прекратить использовать "иллюзорные" аргументы и забрать турбину Siemens для "Северного потока 1", она готова к поставке.
Спутниковые снимки, полученные космическими аппаратами компании Planet.labs и опубликованные российским изданием «Репортёр», демонстрируют последствия недавних взрывов боеприпасов на территории военной авиабазы в районе населённого пункта Новофёдоровка.
Авторы инициативы (ЛДПР) указали, что несмотря на неоднократное повышение МРОТ только в этом году, его размер все равно остается ниже значения в 42% от медианной зарплаты в России, которая на апрель прошлого года, по данным Росстата, составила 40 245 руб.
Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества в интернете: злоумышленники под видом продавцов в онлайне просят приобрести у них товары с возвратом средств за небольшую премию якобы для повышения рейтинга на торговой площадке.