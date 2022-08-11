Авторы инициативы (ЛДПР) указали, что несмотря на неоднократное повышение МРОТ только в этом году, его размер все равно остается ниже значения в 42% от медианной зарплаты в России, которая на апрель прошлого года, по данным Росстата, составила 40 245 руб.