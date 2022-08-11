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Член Совфеда Пушков не нашел причин возобновлять поставки газа враждебной Болгарии

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков не видит причин для возобновления поставок российского газа в Болгарию.
Известия
Министр энергетики правительства Болгарии Росен Христов ранее заявил, что кабмин рассматривает возможность возобновления поставок газа от "Газпрома".
Газета.Ru
"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях.
РИА Новости
Поставки российского газа в Болгарию остановились 27 апреля, после того как страна не стала переводить контракт с Россией на рублевую форму оплаты.
Lenta.ru

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