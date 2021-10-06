Будьте в Плюсе

Член Совфеда от Адыгеи Олег Селезнев умер от коронавируса

Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев скончался от коронавируса, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
РИА Новости
«На 63-м году жизни скончался член Совета Федерации от Республики Адыгея Олег Селезнев. Сенатор проходил лечение в одном из ковидных госпиталей Краснодара», — сообщает «Коммерсант».
URA.Ru
Сенатор до 2009 года был первым заместителем начальника УФСБ по Краснодарскому краю, после чего возглавил управление по Адыгее.
РИА Новости
Селезнев стал сенатором 10 сентября 2017 года, был членом комитета Совфеда по международным делам.
РБК

С чего всё началось

Член Совфеда от Адыгеи Олег Селезнев умер от коронавируса
Сенатор до 2009 года был первым заместителем начальника УФСБ по Краснодарскому краю, после чего возглавил управление по Адыгее. С 2017 года стал членом Совета Федерации от республики, вошел в комитет по международным делам.
РИА Новостивчера в 11:16

Подробнее о событии

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Олега Селезнева
ТАССвчера в 13:51
Член Совфеда от Адыгеи Олег Селезнев умер от коронавируса
РИА Новостивчера в 11:16
Сенатор от Адыгеи Олег Селезнёв скончался от последствий коронавируса
RT на русскомвчера в 10:58
Сенатор от Адыгеи умер от коронавируса
РБКвчера в 11:06
Член Совфеда от Адыгеи Селезнев умер на 63-м году жизни после заражения коронавирусом
Lenta.ruвчера в 10:54
Ушел из жизни сенатор от Адыгеи Олег Селезнев
Советская Адыгеявчера в 10:52
Адыгейский сенатор Олег Селезнев умер от коронавируса
Коммерсантъвчера в 10:37

Интересное

Песков: Путин пока не планирует контактов с Вучичем, попросившим помощи из-за цены на газ

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с лидером Сербии Александром Вучичем, который попросил помощи в связи с удорожанием газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:27

Финансист Коган: выгодно оформить кредит, когда банки закрывают отчетный период

Отделения закрывают отчетный период и стараются нарастить количество продаж, поэтому могут пойти на некоторые скидки для новых клиентов, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
ПРАЙМ18:01

«Ты такая красивая»: Малахов показал редкие кадры с танцующей женой

Телеведущему удается вести публичный образ жизни, а также разоблачать других знаменитостей в своем шоу на «России 1», при этом он сам не часто рассказывает публике о личном и крайне редко публикует совместные фото и видео с женой.
7Дней.рувчера в 12:00