«Ты такая красивая»: Малахов показал редкие кадры с танцующей женой

Телеведущему удается вести публичный образ жизни, а также разоблачать других знаменитостей в своем шоу на «России 1», при этом он сам не часто рассказывает публике о личном и крайне редко публикует совместные фото и видео с женой.