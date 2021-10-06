Сенатор до 2009 года был первым заместителем начальника УФСБ по Краснодарскому краю, после чего возглавил управление по Адыгее. С 2017 года стал членом Совета Федерации от республики, вошел в комитет по международным делам.
Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с лидером Сербии Александром Вучичем, который попросил помощи в связи с удорожанием газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отделения закрывают отчетный период и стараются нарастить количество продаж, поэтому могут пойти на некоторые скидки для новых клиентов, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Телеведущему удается вести публичный образ жизни, а также разоблачать других знаменитостей в своем шоу на «России 1», при этом он сам не часто рассказывает публике о личном и крайне редко публикует совместные фото и видео с женой.