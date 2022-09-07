Будьте в Плюсе

Член ВГА Рогов сообщил о массированном обстреле Энергодара украинскими войсками

Энергодар подвергся массированному обстрелу украинских войск, город временно обесточен, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.
РИА Новости
Как сообщает
 председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в результате обстрела мощность ЗАЭС снижена до 135-140МВт, в самом городе нет света.
Readovka News
По словам Рогова, мощность шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции снижена до 135-140 МВт.
РИА Новости
Украинская ракета попала в трансформаторную подстанцию, в результате чего Энергодар остался без света.
Pravda.Ru

Подробнее о событии

Рогов: Энергодар находится под массированным обстрелом, город обесточен
РБК09:05
Член ВГА Рогов сообщил о массированном обстреле Энергодара украинскими войсками
РИА Новости08:04
Рогов сообщил о массированном обстреле Энергодара со стороны ВСУ
ФАН08:11
ВСУ начали массированный обстрел Энергодара
Аргументы и Факты08:08
Член ВГА Рогов сообщает об обстреле Энергодара со стороны ВСУ
ТУТ НЬЮС08:49
ВСУ вновь массировано обстреливают Энергодар
Readovka News08:24
Украинские войска ведут артобстрел Энергодара
Царьградвчера в 14:39

Интересное

Новый кроссовер CHERY Tiggo 4 Pro появился у дилеров в РФ в сентябре 2022 года

Новый Chery Tiggo 4 Pro, который по факту является обновленной версией обычной «четверки», добрался до российских дилеров.
Автоновости дня06:57

Читатели Le Figaro попросили главу ЕК фон дер Ляйен замолчать после заявления Путина

Читатели французской газеты Le Figaro возмутились планами западных стран ограничить цены на российские энергоресурсы.
РИА Новости09:12

Зампред СБ Медведев назвал нового премьера Британии Лиз Трасс некомпетентной русофобкой

Новый премьер-министр Британии Лиз Трасс — некомпетентная русофобка, которая не имеет элементарных представлений о политике, но хочет во всем победить Россию.
Lenta.ru08:19

Президент Турции Эрдоган считает, что Запад поставляет Украине некачественное вооружение

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
РИА Новости08:37

МИД: Россия внесла в черный список военное руководство ЕС за поставки вооружений Украине

В черный список вошли, в частности, высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленные сотрудники силовых ведомств стран — членов ЕС, представители европейских производителей оружия и техники, поставляющие продукцию Украине.
РИА Новости08:59

Устроившая скандал в российском отеле дипломат покинула МИД Норвегии

Бывшая сотрудница норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен, высказывавшаяся о ненависти к русским, больше не работает в МИД Норвегии.
ТАСС09:08

Журналист Поддубный заявил о неспособности ВСУ закрепить успех в Харьковской области

Журналист считает, что локальный успех ВСУ возможен, но закрепить его они не смогут из-за нехватки авиации, резервов и качества управления войсками.
Lenta.ru08:19

Путин ответил на потолок цен на нефть и газ фразой «мерзни, волчий хвост»

Вице-премьер Александр Новак говорил, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять нефть.
РБК06:23

Турчак призвал провести голосование в Донбассе и на освобожденных территориях 4 ноября

"Правильно провести референдумы на Донбассе и в освобождённых территориях 4 ноября", - сказал Турчак.
РИА Новости10:07

Жена Зеленского ответила на письмо Уотерса, выступившего против поставок оружия Украине

"Роджер Уотерс, вам лучше обратиться к президенту России за миром, а не к Украине", — написала Зеленская в Twitter.
РИА Новости06:13