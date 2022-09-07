РИА НовостиЧлен ВГА Рогов сообщил о массированном обстреле Энергодара украинскими войскамиЭнергодар подвергся массированному обстрелу украинских войск, город временно обесточен, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.РИА НовостиКак сообщает председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в результате обстрела мощность ЗАЭС снижена до 135-140МВт, в самом городе нет света.Readovka NewsПо словам Рогова, мощность шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции снижена до 135-140 МВт.РИА НовостиУкраинская ракета попала в трансформаторную подстанцию, в результате чего Энергодар остался без света.Pravda.RuЧитать далееСвернутьАбзацАбзацREGNUMФАНИзвестияReadovka NewsИА Красная ВеснаРБКЦарьградLife.ruНовый ДеньPravda.RuГазета.RuPrimaMedia.ruDaily StormПодробнее о событииРогов: Энергодар находится под массированным обстрелом, город обесточенРБК09:05Член ВГА Рогов сообщил о массированном обстреле Энергодара украинскими войскамиРИА Новости08:04Рогов сообщил о массированном обстреле Энергодара со стороны ВСУФАН08:11ВСУ начали массированный обстрел ЭнергодараАргументы и Факты08:08Член ВГА Рогов сообщает об обстреле Энергодара со стороны ВСУТУТ НЬЮС08:49ВСУ вновь массировано обстреливают ЭнергодарReadovka News08:24Украинские войска ведут артобстрел ЭнергодараЦарьградвчера в 14:39Показать ещёОценить354Поделиться