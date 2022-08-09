РИА НовостиЧлен ВГА Запорожской области Рогов: в регионе начали применять законодательство РоссииВ Запорожской области начали применять законодательство Российской Федерации, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.РИА НовостиНапример, полиция Запорожской области уже руководствуется Уголовным и Административным кодексами РФ, пишет РИА Новости.ФАН8 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.RT на русскомВо время операции Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПолитика СегодняПолитика СегодняАргументы и ФактыГазета.RuВечерняя МоскваФАНLive24Подробнее о событииЧлен администрации Рогов: в Запорожье начали применять российское законодательствоИзвестия21:29Член ВГА Запорожской области Рогов: в регионе начали применять законодательство РоссииРИА Новости20:05Самое цитируемоеЧлен ВГА Запорожской области Рогов: в регионе стали применять российское законодательствоNews.ru21:14РИА: в Запорожской области начали следовать законодательству РФURA.Ru20:17Член администрации Рогов: в Запорожье начали применять российское законодательствоLenta.ru20:24В Запорожской области начали применять российские законыМосковский Комсомолец20:17Член администрации Рогов заявил о начале применения в Запорожье законодательства РФГазета.Ru20:59Показать ещёОценить89Поделиться