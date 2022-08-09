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Член ВГА Запорожской области Рогов: в регионе начали применять законодательство России

В Запорожской области начали применять законодательство Российской Федерации, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
РИА Новости
Например, полиция Запорожской области уже руководствуется Уголовным и Административным кодексами РФ, пишет РИА Новости
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ФАН
8 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.
RT на русском
Во время операции Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.
РИА Новости

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Член администрации Рогов: в Запорожье начали применять российское законодательство
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Член ВГА Запорожской области Рогов: в регионе начали применять законодательство России
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Член администрации Рогов заявил о начале применения в Запорожье законодательства РФ
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